Kot v nočni mori: ostali so ujeti v dvigalu #video

Nevihta z močnim deževjem je pretekli konec tedna prizadela mesto Omaha v zvezni državi Nebraska. Voda je poplavila ceste in odnašala avtomobile.

Pair rescued from atop vehicle by police and bystanders after becoming stranded by rising flood waters near Saddle Creek Rd. and 50th St.#OmahaScanner pic.twitter.com/GjPkNJFNDU