Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh. Čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma oblačno. Zjutraj bo jasno le na severovzhodu, na Primorskem pa se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo čez dan občasno razširile tudi nad zahodno in osrednjo Slovenijo. Nastane lahko tudi kakšna nevihta. Na vzhodu bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 10 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, najvišje dnevne od temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija, ob morju do 24 stopinj Celzija.

Stopamo v hladnejše dni

V noči na ponedeljek bo dež z nevihtami zajel večji del Slovenije. V ponedeljek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha. Pihal bo severovzhodnik, ohladilo se bo.

V torek lahko pričakujemo suho in deloma sončno vreme. Še bo pihal vzhodnik, na Primorskem šibka burja.