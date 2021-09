Čakajo nas nevihte, v ponedeljek pa plohe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvečer in ponoči se bodo krajevne padavine z nevihtami prehodno razširile nad večji del države. Nevihte lahko spremljajo nalivi in močnejši sunki vetra. Zjutraj bodo občasno še možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.