Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
1. 2. 2026,
20.09

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
napoved vreme

Nedelja, 1. 2. 2026, 20.09

1 ura, 18 minut

Vreme: burja na Primorskem slabi, v torek prihajajo padavine

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pred nami je razmeroma mirna noč, predvsem na Primorskem, kjer bo pretežno jasno in bo burja postopoma slabela. Drugod po Sloveniji bo večinoma oblačno, jutranje temperature pa se bodo spustile od –5 do 2 stopinji Celzija.

V ponedeljek se bo v notranjosti države nadaljevalo pretežno oblačno vreme, popoldne pa se bo oblačnost ponekod začela trgati. Na Primorskem bo burja dopoldne ponehala, do večera bo tam večinoma jasno, nato pa se bo od zahoda znova pooblačilo, napoveduje Agencija za okolje (Arso).

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5 stopinj, na Primorskem pa do okoli 10 stopinj Celzija.

Razmere v sosednjih pokrajinah

Tudi v krajih zahodno od Slovenije in ob Jadranu bo ponoči in v ponedeljek precej jasno. Drugod bo prevladovalo oblačno vreme. Ob Jadranu bo pihala šibka burja, ki bo dopoldne ponehala.

V torek dež in sneg, meja sneženja se bo dvigovala

V torek se bo pooblačilo po vsej državi. Zjutraj se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan širile proti notranjosti Slovenije, medtem ko bo na vzhodu večinoma ostalo suho.

Meja sneženja bo sprva okoli 600 metrov nad morjem, a se bo čez dan hitro dvigovala. Zapihal bo veter južnih smeri, ob morju pa jugo.

Sreda in četrtek v znamenju oblakov

V sredo bodo padavine od juga zajele vso Slovenijo, meja sneženja pa se bo dvignila med 1000 in 1500 metri nadmorske višine. Največ padavin pričakujejo v zahodnih in južnih krajih.

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa ni izključena kakšna kaplja dežja.

zelena zima
Novice Kakšno vreme lahko pričakujemo za vikend?
ciklon, ZDA, zima, sneg
Novice V ZDA se znova pripravljajo na najhuje: grozi bombni ciklon
Gremo v hribi
Novice Arso opozarja: Nevarnost je velika
napoved vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.