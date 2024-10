Voznika začetnika: Eden na drogi, drugi prehiter. Oba sta ostala brez vozniškega dovoljenja.

Policisti Postaje prometne policije Celje so med vikendom izvajali kontrolo psihofizičnih sposobnosti voznikov v cestnem prometu in meritve hitrosti. Za dva voznika začetnika se je slabo končalo.

Odklonil strokovni pregled

V petek ponoči so policisti Postaje prometne policije Celje izvajali kontrolo psihofizičnih sposobnosti voznikov v cestnem prometu. Med drugim so obravnavali tudi voznika začetnika, ki mu je hitri test pokazal prisotnost prepovedane droge v telesu.

Odredili so mu strokovni pregled, ki ga je odklonil, zato zoper njega sledi obdolžilni predlog. Za omenjeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov in stranska sankcija – izrek 18 kazenskih točk. To pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih ima.

Skoraj enkrat hitreje, kot je dovoljeno

V soboto popoldne pa so prometni policisti izvajali meritve hitrosti v Celju. Na delu ceste, kjer je hitrost s prometnim pravilom omejena na 50 kilometrov na uro, so ustavili voznika začetnika, ki je vozil 93 kilometrov na uro.

Tudi zanj za storjeni prekršek sledi obdolžilni predlog. Za omenjeno prekoračitev hitrosti je predpisana globa v višini 500 evrov in stranska sankcija izrek sedem kazenskih točk, kar za voznika začetnika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih ima.