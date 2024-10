V Mariboru iščejo udeleženca petkove prometne nesreče

Mariborski policisti zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče iščejo voznika sivega Audija in morebitne očividce. Nesreča se je zgodila v petek zvečer na križišču Šentiljske ceste in Počehovske ulice v naselju Maribor.

V nesreči, ki se je zgodila v petek ob 19.10, sta bili udeleženi dve vozili. V nesreči sta trčila neznani voznik sivega Audija in voznik mopeda Piaggio Gilera Runner črne barve. Do nesreče je prišlo zaradi odvzema prednosti enega izmed udeleženih voznikov, so navedli na Policijski upravi Maribor.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče naprošajo voznika osebnega avtomobila in morebitne očividce prometne nesreče, da pokličejo na telefon 02 450 20 30 ali 113 oz. se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117.