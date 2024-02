Voznik obvisel nad prepadom, rešili so ga mimoidoči

Uprava za zaščito in reševanje je v popoldanskem biltenu poročala, da se je zjutraj na območju Kopra zgodila nesreča, v kateri je vozilo zapeljalo s cestišča in voznik je z avtomobilom obvisel nad prepadom. Končal je v bolnišnici.

Dogodek se je v bližini naselja Bezovica v občini Koper zgodil ob 9.56, na pomoč pa so vozniku priskočili mimoidoči.

Pred prihodom gasilcev so vozilo stabilizirali in poškodovano osebo izvlekli iz vozila.

Gasilci JZ GB Koper so poškodovano osebo nato imobilizirali in z nosili prenesli do cestišča, kjer so jo reševalci RSSI Izola oskrbeli in prepeljali v SB Izola.

Gasilci so nato z dvigalom dvignili vozilo na cestišče.