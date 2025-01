Voznik divjal s hitrostjo 183 km/h

Celjski prometni policisti so med včerajšnjim nadzorom prometa na avtocesti ujeli voznika, ki je pri omejitvi 130 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 183 kilometrov na uro.

Policisti Postaje prometne policije Celje so zaznali več prekoračitev hitrosti, med vsemi kršitelji pa je najbolj izstopal voznik, ki je namesto 130 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 183 kilometrov na uro.

Kršitelju so izdali plačilni nalog. Poleg globe so mu izrekli še tri kazenske točke.

"Glede na to, da je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč, policisti svetujemo voznikom, da prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti," so zapisali na policiji.