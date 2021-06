Voznik čez dvojno črto na traso triatlonske tekme, vanj trčili štirje kolesarji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po znanih poškodbah kolesarjev povzročitelju sledi ustrezen ukrep, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Po znanih poškodbah kolesarjev povzročitelju sledi ustrezen ukrep, so sporočili s Policijske uprave Koper. Foto: Vid Ponikvar

V soboto popoldne je 68-letni voznik osebnega vozila na Piranski cesti v Kopru povzročil prometno nesrečo, ko je polkrožno zavil čez dvojno neprekinjeno sredinsko črto in zapeljal na prireditveno traso triatlonske tekme, ki je bila zavarovana s pokončnimi zaporami. Vanj so trčili štirje kolesarji.

Nesreča se je zgodila okoli 17. ure popoldan, koprski policisti pa so na kraju ugotovili, da je 68-letni voznik osebnega avtomobila iz Jesenic vozil po Piranski cesti od Semedele proti centru. Pri bazenu je polkrožno zavil čez dvojno neprekinjeno sredinsko črto, saj se je želel vrniti, od koder je prišel, pri tem pa zapeljal na prireditveno traso triatlonske tekme, ki je bila zavarovana s pokončnimi zaporami. Vanj so trčili štirje kolesarji.

Med njimi je bil po prvih podatkih policije huje poškodovan 52-letnik iz Maribora, v vozilo pa so trčili še 45-letnik iz Trsta, 42-letnik iz Komende in 49-letnik iz Maribora, so še sporočili s Policijske uprave Koper.