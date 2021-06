Huda nesreča na Bledu, moški se bori za življenje

Ob 13.30 je moški na Blejskem jezeru v hudi vročini z deske sup skočil v hladno vodo in potonil. Reševali so ga potapljači, ki so ga našli na globini okrog 8 metrov. Potrebno je bilo oživljanje, moškega so odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Njegovo življenje je še vedno ogroženo. Huda nesreča se je danes pripetila tudi na Bohinjskem jezeru.

Opoldan se je v Bohinju poškodoval jadralni padalec, ki je na višini med 200 in 300 metrov izgubil nadzor nad padalom in padel v jezero. Padalec se je ob tem hudo poškodoval, v bolnišnico so ga odpeljali v vojaškim helikopterjem, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Gorenjski policisti so danes obravnavali tudi vožnjo v napačno smer po avtocesti. Voznik je pravočasno spoznal svojo napako in obrnil vozilo, do nesreče ni prišlo. Izsledili ga sicer niso, so še zapisali v izjavi za javnost.