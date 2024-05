Voznica na Vrhniki povozila otroka, policisti iščejo priče

Na Ljubljanski cesti na Vrhniki se je popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je voznica osebnega vozila povozila otroka, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Ker vseh okoliščin nesreče, v kateri se je otrok huje poškodoval, niso mogli ugotoviti, policisti pozivajo vse morebitne priče, da se zglasijo ali pokličejo na policijo.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je na Ljubljanski cesti na Vrhniki okoli 13.30 "osebno vozilo povozilo otroka". Reševalci so ga oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da se je nesreča zgodila v bližini naslova Ljubljanska cesta 20 na Vrhniki, v njej pa sta bili udeleženi voznica osebnega vozila Opel zafira bele barve in peška – otrok. "Peška se je huje poškodovala, vseh okoliščin nesreče pa ni bilo mogoče ugotoviti," so navedli.

Policisti zato pozivajo vse morebitne priče nesreče, da se zglasijo na Postaji prometne policije Ljubljana na naslovu Grič 56 ali pokličejo na telefonsko številko 01/583 88 20 ali 113.