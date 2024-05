Iskalna akcija: na Bovškem pogrešan 53-letni avstrijski državljan

Na Bovškem od ponedeljka dopoldne pogrešajo 53-letnega državljana Avstrije, ki so ga nazadnje videli, kako se je odpeljal v smeri Mangarta, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Policisti so bili o pogrešanem obveščeni danes okoli 10. ure, stekla je iskalna akcija, ki jo otežuje slabo vreme.