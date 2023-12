Po očitkih, da se dotika zaposlenih, odstopil vodja vladnega urada za narodnosti

Vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za narodnosti Janez Doltar je po očitkih, da zaposlenim namenja nespodobne komentarje in da se jih neprimerno dotika, o katerih so prvi poročali v oddaji 24 ur, podal odstopno izjavo. Očitke o neprimernem obnašanju sicer zavrača in pravi, da gre za obliko političnega pritiska.

Kot so sporočili iz Urada Vlade RS za komuniciranje je Doltar generalni sekretarki vlade Barbari Kolenko Helbl danes podal odstopno izjavo. Slednja je njegov odstop sprejela, Doltar pa s položaja v. d. direktorja urada odstopa s prvim januarjem 2024.

Pojasnil je, da se objema tudi z moškimi

Zaposlene na uradu za narodnosti so v anonimnem pričevanju Janezu Doltarju očitale nespodobna povabila, nepričakovane objeme v pisarni in neprimerno dotikanje na delovnem mestu. Trdijo, da jih naslavlja s pomanjševalnicami in ljubkovalnimi imeni "moje punce" in "ljubice", so poročali v oddaji 24 ur.

Dolar vse očitke o neprimernem vedenju zavrača in pravi, da gre za obliko političnega pritiska. Pojasnjuje namreč, da je odprt, temperamenten glasbenik in veseljak, ki se objema tudi z moškimi.

Neprimerno komunikacijo in obnašanje Dolarja so poleg zaposlenih opazili tudi v društvu Ključ, centru za boj proti trgovanju z ljudmi, kjer so na vlado naslovili dopis, naj resno premisli, ali je Doltar primeren za vodenje urada. Za vršilca dolžnosti direktorja urada za narodnosti ga je vlada sicer imenovala 31. maja, potem ko so razrešili Staneta Baluha.