Vložena že tretja interpelacija v zadnjih dveh tednih

Poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB so vložili interpelacijo zoper kulturnega ministra Vaska Simonitija. Gre že za tretjo interpelacijo, vloženo v zadnjih dveh tednih. Od prve slovenske vlade po osamosvojitvi je bilo v državni zbor skupaj vloženih 51 interpelacij, največ jih je predlagala SDS, izglasovani sta bili le dve. Objavljamo seznam vseh interpelacij do zdaj.

Poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB so danes vložili interpelacijo zoper kulturnega ministra Vaska Simonitija. Med drugim mu očitajo neučinkovito ukrepanje pri odpravi posledic blokade dela na področju kulture zaradi epidemije in napade na neodvisnost novinarstva.

Gre že za tretjo interpelacijo, vloženo v zadnjih dveh tednih. Iste stranke so ta teden namreč v sredo vložile tudi interpelacijo zoper ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec, 22. januarja pa interpelacijo zoper Janeza Ciglerja Kralja, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Poleg teh treh so bile proti ministrom aktualne vlade lani vložene še tri interpelacije, in sicer proti ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku, notranjemu ministru Alešu Hojsu in kmetijski ministrici Aleksandri Pivec. Počivalšek in Hojs sta interpelaciji uspešno prestala, medtem ko poslanci o interpelaciji zoper Pivčevo sploh niso glasovali, saj je med razpravo o interpelaciji odstopila.

Od prve slovenske vlade po osamosvojitvi je bilo vloženih 51 interpelacij, največkrat so bili prvopodpisniki iz vrst SDS. Uspešno izglasovani sta bili le dve, februarja 1996 proti takratnemu zunanjemu ministru Zoranu Thalerju in novembra 1998 proti notranjemu ministru Mirku Bandlju.

Največkrat so se morali zagovarjati notranji ministri

Prav notranji ministri so bili sicer največkrat tarča interpelacij. Interpelacije so bile namreč vložene proti večini dozdajšnjih notranjih ministrov oziroma ministric. Doletela je tudi prvega notranjega ministra v samostojni Sloveniji Igorja Bavčarja.

Za uspeh interpelacije je v državnem zboru potrebna absolutna večina, torej vsaj 46 glasov poslancev.