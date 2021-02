Vložena interpelacija ministra Simonitija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB so vložili interpelacijo ministra za kulturo Vaska Simonitija. Očitajo mu neučinkovito ukrepanje pri odpravi posledic blokade dela na področju kulture zaradi epidemije ter napade na neodvisnost novinarstva. Kot menijo, Simoniti ne opravlja funkcije ministra za kulturo, ampak zgolj uresničuje interese vladajoče SDS.

Interpelacijo Simonitija je minuli teden napovedal Dejan Prešiček iz SD. Kot je dejal v izjavi za medije, bo to verjetno "eno največjih daril", ki jih lahko dajo slovenski kulturi. Vlada namreč s svojimi dejanji po Prešičkovi oceni ogroža vitalna področja v državi.

Opozicijske stranke z izjemo SNS so doslej vložile interpelacijo tudi proti ministru za delo, družino in socialne zadeve Janezu Ciglerju Kralju, včeraj pa še proti ministrici za šolstvo in šport Simoni Kustec.