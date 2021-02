Vložena interpelacija Kustečeve, očitke strnili v 20 točk

Vlagatelji interpelacije ministrici Simoni Kustec med drugim očitajo nestrokovne in škodljive politike na področju organizacije vzgoje in izobraževanja v času epidemije, kar da je povzročilo najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi.

Poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB so v postopek DZ vložili interpelacijo ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Očitke so strnili v 20 točk. Med drugim ji očitajo nestrokovno in škodljivo politiko na področju organizacije vzgoje in izobraževanja v času epidemije, kar je povzročilo najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi.

Očitke iz interpelacije je na današnji novinarski konferenci predstavil vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec. Po njegovih besedah bi minister za izobraževanje na prvo mesto moral postavljati interese in dobrobit najmlajših, zelo pozoren bi moral biti na upravljanje resorja v času epidemije. Vendar po mnenju Vatovca ministrica Simona Kustec tega ne izpolnjuje, poroča STA.

Glavni očitek v interpelaciji je neučinkovita, nestrokovna, nekonsistentna in škodljiva politika na področju vzgoje in izobraževanja, je povedal vodja poslancev Levice. Med drugim ji očitajo, da ministrstvo ni pripravilo ustreznega načrta, kako voditi pouk v tem razmerah. "Smo država, ki ima najdlje časa neprekinjeno zaprte šole, kar bo povzročilo dolgoročno škodo za šolarje," je povedal.

Prav tako ji očitajo odrekanje izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami, neupoštevanje epidemiološke stroke in prelaganje odgovornosti na šole. "Imamo zelo stihijsko in neenako obravnavo otrok, ki se v tem času šolajo," je ocenil. Zato so po njegovih besedah nekateri otroci, po nekaterih ocenah naj bi jih bilo okoli štiri tisoč, neposredno diskriminirani, saj nimajo dostopa do ustrezne komunikacijske tehnologije.

Ministrstvo ni zagotovilo pogojev za izvedbo šolskih tekmovanj, je povedal Vatovec. Prihodnost mladih je po njegovih besedah ogrožena tudi zaradi odsotnosti načrta okrevanja po epidemiji. Nenazadnje je vodja poslancev Levice kot posledico neustrezne politike resorja izpostavil upad gibalne sposobnosti otrok.

Med glavnimi očitki Kustečevi je tudi pomanjkanje dialoga na vseh ravneh. Če bi želela na učinkovit način prebroditi krizo, bi morala aktivno sodelovati tudi s sindikati in strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju, vendar je stvari peljala sama, je ocenil.

Vatovec je po poročanju STA med drugim navedel še zamik podaje soglasja k razpisu za vpis v prvi letnik visokošolskih zavodov, zamujanje z znanstveno-raziskovalno zakonodajo ter sporno kadrovanje, "utemeljeno na parcialnih interesih, osebnih zamerah in prijateljskih obljubah".

Odziv SMC: še en manever za poglabljanje krize

Na vloženo interpelacijo so se že odzvali v poslanski skupini SMC. Zapisali so, da je interpelacija pričakovan odziv opozicije in še en v nizu manevrov za poglabljanje krize, ki jo je v Sloveniji sprožila epidemija. Zaprte šole so težka in zadnja izbira za vse, tudi za ministrico, ki jo opozicija interpelira; odločitev o tem pa je bila nujna, če smo sredi jeseni želeli preprečiti katastrofičen scenarij razvoja epidemije, poudarjajo.

"Ministrica je v razmerah, ki so spričo čedalje slabše epidemiološke slike, okrnjenega zaupanja v odločitve epidemiologov, nenehnega iskanja priložnosti za politizacijo občutljivih zdravstvenih vprašanj in rdečih alarmov zdravstvenih delavcev, storila to, kar je bila dolžna storiti. Šolski prostor je odmaknila od linije, na kateri je potek dogodkov odvisen samo še od naključij ali slepe sreče in ga začasno prestavila v digitalno okolje, da se mladi sploh lahko izobražujejo. Alternativa temu bi bil kaos nenehnih karanten, nevzdržne logistike v šolah in zavodih ter neobvladljiva žarišča novih okužb," so pojasnili.

Dodali so še, da šole v Sloveniji niso zaprte zaradi politike, jih pa politika s strpnim in spravljivim delovanjem lahko pomaga ponovno in za vselej spet odpreti.

Počivalšek upa na vsebinsko razpravo, ne na dnevnopolitični teater

Interpelacija ministrice bo zanimiva razprava, ki lahko prispeva k iskanju sistemskih rešitev, meni prvak SMC Zdravko Počivalšek. Upa, da "ne bo šlo samo za dnevnopolitični teater, ampak se bo zelo resno pogovarjalo o vsebini". Problematiko šolstva lahko po njegovih besedah razumemo le v kontekstu epidemiološke krize.

Kot je navedel v krajšem zapisu na družbenem omrežju Facebook, bodo na interpelaciji poleg tematike aktualnega vodenja resorja lahko razpravljali tudi o podedovanemu stanju v šolskemu sistemu in "o načrtih ministrice, kako nadoknaditi to noro leto".

Po njegovih besedah je problematiko šolstva namreč mogoče razumeti samo v kontekstu epidemiološke krize. "Vsi si želimo odprtih šol in nemotenega izvajanja športnih dejavnosti. Ampak dajmo, prosim, razumeti, da razsaja huda epidemija," je spomnil.

Pozval je k osredotočenju na vprašanje priprave načrta, kako bomo pri šoloobveznih generacijah in športnikih nadoknadili to izgubljeno leto. To bi morala biti sedaj najpomembnejša tema, je še navedel.