Levica pripravlja interpelacijo zoper šolsko ministrico

V Levici so se ostro odzvali na dejstvo, da se v obalno-kraški in zasavski regiji po štirih dneh pouka za učence prvega triletja v šoli, s prihodnjim tednom to spet spreminja v pouk na daljavo. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec mora oditi takoj, menijo, zato v Levici v sodelovanju z opozicijo pripravljajo njeno interpelacijo.

"Vsa nesposobnost vlade Janeza Janše se je ponovno pokazala danes. Potem, ko so bile vse šole in vrtci tri mesece zaprti, kar je najdlje v Evropi, po zgolj štirih dneh pouka zapira šole v dveh regijah, poleg treh regij, v katerih do ponovnega odpiranja sploh še ni prišlo," so zapisali v pisnem odzivu. Vladi očitajo, da izobraževanja in potreb otrok nikoli ni imela za prioriteto.

Nič manj pereča pa po njihovih besedah ni nesposobnost ministrice Simone Kustec, ki da poleti ni naredila tako rekoč ničesar, da bi bile šole pripravljene na drugi val epidemije. "Informacije in navodila ministrstva se spreminjajo z danes na jutri, ministrstvo pa nima prav nobenega načrta za odpravljanje socialnih težav in učnih zaostankov, ki ga je povzročilo zaprtje šol," ocenjujejo v Levici.

Možnost interpelacije Kustečeve se je omenjala že minuli teden, ob tistem, ko so LMŠ, SD, SAB in Levica vložile interpelacijo zoper ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Tudi njemu med drugim očitajo neuspešno spopadanje z epidemijo covida-19, piše STA.