Kako bo potekal pouk v prihodnjem tednu?

Glede na prilagojeni načrt sproščanja protikoronskih ukrepov, ki ga je v začetku meseca določila vlada, so slovenske regije v različnih fazah sproščanja ukrepov. Ta teden otroci prvega triletja obiskujejo pouk v šolah v devetih od 12 statističnih regij, ki so bile glede na epidemiološke podatke na rdečem seznamu.

V dveh regijah se zapirajo nenujne trgovine in kulturne ustanove

Jugovzhodna, goriška in posavska regija šol še niso odprle, vrtci pa nudijo le nujno varstvo, saj so glede na epidemiološko sliko v črni fazi. Dodatno so se razmere poslabšale še v zasavski in obalno-kraški regiji, zato je vlada včeraj odločila, da se bodo tam v soboto znova zaprle nenujne trgovine in kulturne ustanove.

Ali se bo odločila tudi za vnovično zaprtje šol, pa je še pod vprašajem. Nacionalni inštitut za javno zdravje je sicer vladi v enem od mnenj svetoval, naj, če bo potrebno zaostrovanje ukrepov, najprej zapre druge možne lokacije prenosa okužb, ne pa šol in vrtcev.