Vladna koalicija danes na Brdu pri Kranju o proračunu, zdravstvu in volilni zakonodaji

Na Brdu pri Kranju se bodo danes sešli koalicijski poslanci, predsedniki strank in generalni sekretarji ter vladna ekipa. Razpravljali bodo o predlogu proračuna za leti 2020 in 2021, razmerah in ukrepih na področju zdravstva ter spremembah volilnega sistema, na mizi pa se bo gotovo znašlo še kakšno drugo aktualno vprašanje.