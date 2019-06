V Brestanici osrednja prireditev ob dnevu slovenskih izgnancev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prireditvi pri največjem taborišču za izgon Slovencev, ki se bo začela ob 11. uri, bo spregovorila tudi predsednica društva Ivica Žnidaršič. V kulturnem programu bosta med drugim nastopila Pihalni orkester Krško in Zagorski oktet.

Nemški okupator iz Slovenije izgnal 63 tisoč Slovencev

7. junij je bil za dan slovenskih izgnancev razglašen, ker je na ta dan leta 1941 okupator z večjim transportom izgnancev iz Slovenske Bistrice začel izgon Slovencev. Dan je namenjen ohranjanju zgodovinskega spomina na tragedijo deset tisoč izgnanih in preganjanih Slovencev v spomin in opomin zdajšnjim in bodočim rodovom.

Kot je pred današnjim dogodkom povedala Žnidaršičeva, je nemški okupator iz Slovenije izgnal 63 tisoč Slovencev. 45 tisoč jih je bilo izgnanih v nemška izgnanska taborišča, deset tisoč na Hrvaško, 7.500 v Srbijo, dva tisoč na Madžarsko, okoli 17 tisoč Slovencev pa je pred izgonom pobegnilo. Med izgnanimi naj bi bilo tudi okoli dvajset tisoč otrok.

Zbrane bo na osrednji prireditvi ob današnjem dnevu slovenskih izgnancev v Brestanici nagovoril tudi premier Marjan Šarec. Foto: STA

Slovenci premalo vedo o izgonu Slovencev leta 1941, meni predsednica društva, ki si želi, da bi se ob njihovem dnevu več govorilo o izgnanih. "Slovenski izgnanci smo še vedno najbolj prizadeta skupina Slovencev, ker smo izgubili vse premoženje in nikoli nismo prejeli nobenega povračila. Priznanje, da smo žrtve vojnega nasilja, smo dosegli šele konec oktobra 1995," je povedala.

Nemčija Sloveniji še vedno dolguje okoli 50 milijard evrov odškodnine

Po njenih besedah izgnanci od tedaj prejemajo skromno dosmrtno rento, in sicer za mesec nasilja 200 nekdanjih tolarjev oziroma 0,84 evra, begunci pa 120 tolarjev oziroma 0,50 evra. "Po zakonu iz leta 2001 smo dobili enkratno odškodnino, za vsak mesec 25 tisoč tolarjev ali 104 evre, begunci pa 12 tisoč tolarjev. Za umrle starše smo dobili 200 tisoč tolarjev ali 864 evrov. Nikoli pa nismo prejeli nobenega povračila za gmotno škodo," je dodala Žnidaršičeva.

V društvu opozarjajo, da vojni zločini ne zastarajo, zato Nemčija Sloveniji še vedno dolguje približno 50 milijard evrov odškodnine za vojno škodo. V društvu sicer pričakujejo, da bo Slovenija izterjala vsaj simbolični del odškodnine v višini treh milijard evrov. Kot je dejala predsednica društva, je sramota za Slovenijo, da tega denarja ne izterja.

Ob dnevu slovenskih izgnancev pripravljajo še različne druge prireditve. V četrtek je bila prireditev v Mariboru, 29. junija pa bo za dolenjske izgnance pohod ob medvojni nemško-italijanski meji od Telč do Bučke.