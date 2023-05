Vlada za v. d. direktorja Akosa imenovala Poharja

Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) imenovala Marka Poharja. Funkcijo bo odpravljal od 8. maja do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev ali najdlje do 7. novembra, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.