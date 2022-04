Vlada podaljšala znižane trošarine za elektriko in goriva

Vlada je podaljšala ukrep, s katerim so začasno določene najvišje dovoljene cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Kot so sporočili, bo ukrep v veljavi še vsaj do 31. julija. Prav tako so podaljšali uredbo o določitvi zneska trošarine na električno energijo.