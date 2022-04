Minister Šircelj: Za toliko se bo dolg države znižal do leta 2025

Na današnji seji vlade so poslanci sprejeli program stabilnosti in nacionalni reformni program za leto 2022. Na novinarski konferenci ju je predstavil minister za finance Andrej Šircelj. "Za letos je urad napoved rasti BDP znižal s 4,7 na 4,2 odstotka. Javni dolg se v celotnem obdobju v deležu BDP znižuje in bo v letu 2025 na ravni 68 odstotkov BDP," je pojasnil minister Šircelj.

Vlada se je danes vendarle seznanila s spomladansko gospodarsko napovedjo urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Na vprašanje o pozni seznanitvi z napovedjo je danes na novinarski konferenci po seji vlade odgovarjal tudi Šircelj. "Če gledamo nekaj poročil nazaj, vsa so določila nižjo stopnjo gospodarske rasti od dejanske," je pripomnil. Spomnil je, da je Umar jeseni za 2021 napovedal 6,1-odstotno rast, ta pa je bila nato po prvi oceni statističnega urada 8,1-odstotna.

"Za mene kot ministra za finance je pomembno, da je takšna napoved čim bolj točna. Prvič se s tem izraža ali optimizem ali pesimizem, v tem primeru pesimizem, in drugo, takšen podatek lahko dejansko pripelje do napačnih odločitev vlade oz. ministrstva, ki predlaga vladi določene ukrepe fiskalne narave," je pojasnil Šircelj. V luči kritik iz javnosti in opozicije, da je vlada načrtno prikrivala slabše napovedi pred volitvami, Šircelj pravi, da ni šlo pri ravnanju vlade za nič drugega kot za izključno strokovna vprašanja, saj si vlada želi čim bolj točno napoved gospodarske rasti.

"Program stabilnosti vključuje zgolj scenarij nespremenjenih politik oziroma spontani scenarij, kar je skladno s preteklo prakso, ko so države v primeru bližajočih se volitev ali v času opravljanja tekočih poslov vlad pripravile programe brez opredelitve prihodnjih ukrepov. Kljub temu je s scenarijem nespremenjenih politik nominalni primanjkljaj po posameznih letih nižji od ciljnih vrednosti v deležu bruto domačega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: BDP), ki so določeni v veljavnem Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. Primanjkljaj bo po oceni v letu 2023 nižji od tri odstotke BDP (2,97 odstotka BDP). Javni dolg se v celotnem obdobju v deležu BDP znižuje in bo v letu 2025 na ravni 68 odstotkov BDP," je pojasnil minister Šircelj.

Ob tem je minister Šircelj poudaril, da so trenutne okoliščine zaradi vojne v Ukrajini ter s tem povezanih energetske krize in inflacije izjemno negotove, hkrati pa zahtevajo ukrepe, ki bodo imeli vpliv na javne finance. Negotovosti pa so še vedno vezane tudi na potek epidemije covid-19. "Zato je postavljanje fiskalnih ciljev izjemno zahtevno," je povedal minister.

Evropska komisija je v Smernicah za fiskalno politiko za leto 2023, predstavljenih 2. marca 2022, napovedala, da se bo zaradi krepitve negotovosti o odpravi splošne odstopne klavzule od fiskalnih pravil ponovno odločalo na podlagi spomladanske napovedi v maju. V drugi polovici leta bo Evropska komisija predvidoma predstavila tudi predloge glede sprememb ekonomskega upravljanja EU, vključno s fiskalnimi pravili.

Vlada je sprejela Nacionalni reformni program 2022

Nacionalni reformni program je del dokumentov evropskega semestra, ki ga države članice EU pripravljajo vsako leto. Letošnji dokument zaradi predvolilnega obdobja v Sloveniji vsebuje pregled ključnih ukrepov, reform in načrtov investicij, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju. Ključne navedene reforme in investicije za prihodnje obdobje temeljijo na sprejetem Načrtu za okrevanje in odpornost. S tem Slovenija naslavlja specifična priporočila in izzive, ki jih navaja Evropska komisija v svojih dokumentih.

Slovenija je med državami članicami EU edina, ki je naslovila vsa specifična priporočila Sloveniji v okviru evropskega semestra v svojem Načrtu za okrevanje in odpornost. Reforme in preostali ukrepi ter načrtovane investicije bodo tako naslovile ključne izzive ter prispevale k trdni in stabilni gospodarski rasti.

Nacionalni reformni program vključuje štiri ključna področja: produktivnost, vključujoča rast, trajnostna rast in zeleni prehod ter zagotavljanje makroekonomske in fiskalne stabilnosti.

Podrobnosti spomladanske napovedi bodo na Umarju novinarjem predstavili ob 12. uri, ko bodo razkrili tudi nove ocene glede inflacije. Ta bo po pričakovanjih bistveno višja od dozdajšnjih ocen.