Šircelj: Podaljšujemo rok veljave turističnih bonov. Veljavni bodo do ...

Spremljamo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujeta minister za finance Andrej Šircelj in minister za zdravje Janez Poklukar .

"Epidemija ne pojenja, zato je vlada sprejela poseben zakon. V preteklih dneh je veliko govora o investicijah. Gospodarski položaj s tem zakonom spodbujamo z dodatnimi investicijami," je povedal minister za finance Andrej Šircelj.

Podaljšujemo rok veljavnosti turističnih bonov do 20. 6. 2022. Prvi boni se podaljušujejo do 30.6. 2022, uporabnost drugih bonov pa lahko vlada podaljša s sklepom.

Andrej Šircelj, @mfinance_gov_si: Podaljšujemo rok veljavnosti turističnih bonov do 20. 6. 2022. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 19, 2021

Najbolj ranljivim skupinam se bo izplačal poseben dodatek. Tistim s pokojnino do 510 evrov se izplača dodatek v višini 300 evrov. To izplačilo naj bi bilo izvedeno decembra. Dodatek bodo prejeli tudi kmetje in upokojenci.

Kot je povedal minister za zdravje Janez Poklukar, se podaljšuje ukrep koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti do 28. 2. 2022 z možnostjo podaljšanja še za 3 mesece. Namen tega ukrepa je razbremeniti družinske zdravnike.

Za lažje prerazporejanje kadra se Ministrstvu za zdravje daje možnost, da lahko vsem delodajalcem v mreži javne zdravstvene službe odredi prednostno razporejanje kadra glede na izkazane potrebe. Ukrep se podaljšuje do 30. 6 .2022.

Podaljšuje se obdobje izrabe še neizrabljenega dopusta za leto 2020 do 1. aprila 2022 in letnega dopusta 2021 do 30. 12. 2022.

Prav tako se uvaja povračilo škode tistim upravičencem, ki jim je zaradi uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje covid-19, ki ima začasno dovoljenje za promet, nastala škoda na zdravju. Do odškodnine so upravičeni tudi ožji družinski člani.

"Cepljenje je dokazano najbolj varen in učinkovit preventivni ukrep v boju proti nalezljivim boleznim, ki ščiti tako posameznika, kot celotno družbo. Cepite se in pomagajte zajeziti okužbe. Ta trenutek vsi, ki se cepite in upoštevate ukrepe, pomagate zdravstvu. " je sklenil Poklukar.

Aktualne covid številke

V četrtek so ob 8.274 opravljenih PCR-testih potrdili 3.517 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 42,5 odstotka testov. Za primerjavo: prejšnji četrtek so potrdili 3.434 okužb z novim koronavirusom.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je v slovenskih bolnišnicah hospitaliziranih 1.127 covidnih bolnikov, trinajst več kot prejšnji dan, na intenzivni negi pa je 252 covidnih bolnikov, en manj kot prejšnji dan. Včeraj je umrlo 21 covidnih bolnikov, skupno do danes 5.022. Po podatkih vlade ima najmlajši hospitalizirani bolnik 18 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 26 let.