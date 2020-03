Vlada z novimi ukrepi: tokrat za nagrajevanje zaposlenih in pomoč gospodarstvu #video

Predsedniki koalicijskih strank so v petek uskladili usmeritve za pripravo novega zakonskega paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, na podlagi katerih so zbrali še predloge ministrstev in svetovalne skupine pod vodstvom ekonomista Mateja Lahovnika. Vlada bo smernice obravnavala na večerni seji, je napovedal premier Janez Janša.

Seja se bo začela ob 18. uri, na seji pa bodo ministri obravnavali smernice za pripravo zakonskega paketa, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Janez Janša je na Twitterju zapisal, da so prve usmeritve na ravni predsednikov strank uskladili že v petek zvečer, danes do 12. ure so predloge posredovala še ministrstva in svetovalna skupina, ki jo vodi Matej Lahovnik, piše STA.

Smernice za pomoč samozaposlenim

Vlada bo po njegovih napovedih smernice obravnavala in sprejemala na današnji večerni seji. Predstavljene bodo v torek, že prej pa bosta stekla delo za pripravo zakona ter usklajevanje na različnih ravneh. "V smernice bodo vključene tudi rešitve za pomoč samozaposlenim," je dodal.

Temeljna vsebina paketa bo, kot je dodal predsednik vlade, zamrznitev stanja. Vlada bo zato zagotovila toliko finančnih sredstev, kot je treba, da se ohrani "delovna mesta, socialno stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis, potenciale v znanosti, kulturi... in družbi nasploh".

Že v soboto je napovedal, da bo vlada zakonski predlog potrdila do petka in ga nato poslala DZ v sprejem. Napovedal je tudi 30-odstotno znižanje vseh funkcionarskih plač na državni ravni za čas trajanja epidemije, navaja STA.

Pomoč tudi za gospodarstvo

Novi vladni predlogi se nanašajo na nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, kot so zdravstvo, civilna zaščita, varnost in kritična infrastruktura. Po odločitvi predstojnikov bo zanje na voljo od 10- do 200-odstotni dodatek na osnovno plačo. Delodajalcem bodo priporočili, naj podoben pristop uberejo v svojih podjetjih, še posebej v trgovini z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.

Zakonski paket se bo nanašal tudi na pomoč gospodarstvu. Vlada bo oblikovala predlog za način in višino povračila plač v podjetjih, ki so morala zaradi epidemije v celoti ali deloma prekiniti poslovanje. Določila bo način ocene gospodarske škode, povzročene gospodarskim subjektom zaradi epidemije, in določila splošni okvir za povračilo, še navaja STA.