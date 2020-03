Umar napoveduje: Prihaja recesija

Potem ko je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) še pred manj kot dvema tednoma Sloveniji za letos napovedoval 1,5-odstotno gospodarsko rast, zdaj zaradi zaostrenih razmer ob epidemiji novega koronavirusa pričakuje od šest- do osemodstotno krčenje bruto domačega proizvoda (BDP).

Umar je pred manj kot dvema tednoma v pomladanski napovedi objavil, da bi bila lahko gospodarska rast letos 1,5-odstotna, ob tem pa opozoril na veliko negotovost in veliko verjetnost, da napoved ob zaostritvi razmer, povezanih s širjenjem koronavirusa, poslabša, piše STA.

"V času od objave napovedi, v manj kot v dveh tednih, so se razmere močno spremenile," so danes izpostavili v Umarju. Razmah epidemije v sosednji Italiji in širjenje koronavirusa v preostale evropske države pa sta že do sredine marca zahtevala nujne in obsežne ukrepe za zaščito zdravja in ljudi v Sloveniji ter večini evropskih držav, ki močno vplivajo na gospodarsko aktivnost, so dodali.

"Že ob predpostavki, da bodo sedanje zaostrene razmere in močno oteženo poslovanje proizvodnega in storitvenega sektorja trajale dva meseca, lahko pričakujemo več kot petodstotni padec BDP. Naše ocene se, upoštevaje to predpostavko, v tem trenutku gibljejo med šestimi in osmimi odstotki," so navedli, poroča STA.

Slabo se piše turizmu in gostinstvu

Po njihovih besedah bo globina padca odvisna od nadaljnjega poteka epidemije in njenega trajanja, trajnejše stabilizacije gospodarskih razmer pa naj ne bi bilo pričakovati pred razvojem in množično uporabo cepiva.

Ob tem so opozorili na najbolj izpostavljene dejavnosti, kot so hotelske nastanitve, gostinske in osebne storitve ter trgovina z neživili. Tu je v času strogih ukrepov za zajezitev koronavirusa verjetno mogoče pričakovati tudi do 70- ali večodstotni padec dodane vrednosti. V industriji, trgovini, prometu in nekaterih poslovnih storitvah pa bo siceršnji obseg dodane vrednosti vsaj prepolovljen.

Bolje jo bosta po Umarjevi napovedi odnesla energetika in kmetijstvo, v dejavnosti, kot so telekomunikacijske storitve, pa je pričakovati celo rast. Če bo obdobje močno ohromljene gospodarske aktivnosti trajalo dlje časa, in to naj bi bilo vedno bolj verjetno, pa bodo vplivi za gospodarstvo večji in daljnosežnejši, so še zapisali v uradu. Povečalo se bo število stečajev, posledice bo občutil trg dela.

V tej luči bodo ključno vlogo odigrali ukrepi. "Absolutna prioriteta so ukrepi za podporo delovanju zdravstvenega sistema in oskrbo z vsemi potrebnimi zaščitnimi sredstvi ter nujno potrebno opremo, na gospodarskem področju pa najprej nujni in takojšnji ukrepi za blaženje posledic širitve epidemije, ki bodo podprli podjetja in prebivalstvo pri premoščanju likvidnostnih težav zaradi izpada prihodkov in zagotovili ohranjanje delovnih mest v največji možni meri, pozneje pa ukrepi za zagon gospodarstva," so nanizali.

Celovito napoved bo Umar pripravil po izteku zaščitnih ukrepov, še navaja STA.