Vlada bo danes po napovedih obravnavala paket predlogov davčnih sprememb, ki naj bi jih po potrditvi v DZ uveljavili z letom 2025. Med osrednjimi cilji svežnja so povečanje konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest ter spodbujanje inovacij in investicij, na ministrstvu za finance pa v nadaljevanju napovedujejo še en zakonski paket.

Ministrstvo za finance je osnutke zakonskih predlogov v javno obravnavo dalo v začetku junija, na podlagi javne obravnave in medresorskega usklajevanja pa je v sveženj, ki je pripravljen za sprejem na vladi, vneslo nekaj manjših sprememb.

Z bistvenim delom predlaganih ukrepov na ministrstvu sledijo ciljem povečanja produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti gospodarstva oz. dviga dodane vrednosti. Med predlaganimi ukrepi je tudi ugodnejša davčna obravnava za visoko kvalificirane kadre iz tujine.

Glede njihove ugodnejše davčne obravnave ostaja pogoj, da so mlajši od 40 let, vendar je bodo po novem predlogu deležni le tisti, ki bi se v Slovenijo vrnili po dveh letih dela oz. študija v tujini. V višini sedem odstotkov od bruto plače jo bodo lahko pet let uveljavljali, če jim bo delodajalec ponudil plačo v višini vsaj dvakratnika povprečne plače.

Poleg tega je predvideno olajšano nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži, z ugodnejšo davčno obravnavo pa naj bi inovativnim zagonskim podjetjem pomagali pri nagrajevanju zaposlenih z deleži oz. opcijami za njihovo prodajo ter pri zagotavljanju likvidnosti.

Prah dvigujejo spremembe pri normirancih

Drugi del paketa ukrepov naj bi z odpravo pomanjkljivosti v davčnem sistemu ob izboljšanju konkurenčnosti povečal pravičnost sistema. Med predlogi, ki so v javnosti naleteli na kritike, je poseg v obdavčitev samostojnih podjetnikov z upoštevanjem normiranih odhodkov, t. i. normirancev.

Po predlogu bi se najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu za polne normirance znižala s 100.000 na 60.000 evrov letnih prihodkov, za popoldanske pa s 50.000 na 30.000 evrov. Hkrati je za prve predvideno zvišanje meje za uveljavljanje normiranih stroškov na 60.000 evrov, za druge pa ohranitev pri 12.500 evrih. Polni normiranci bodo morali biti tudi zaposleni v svojem s. p.

Gospodarska združenja opozarjajo, da sveženj ne bo bistveno izboljšal poslovnega okolja oz. ga bo v delu celo poslabšal. Na ministrstvu medtem pripravljajo drugi paket predlogov, ki naj bi bolj celovito prenovil sistem.

Dražje sladke in alkoholne pijače

Nekaj sprememb so zdaj pripravili še glede zvišanja DDV za pijače z dodanim sladkorjem in energijske pijače. Tu se davek zvišuje z 9,5 odstotka na 22 odstotkov, vendar ne več tudi za vode z okusom.

Trošarine za pivo in žgane pijače se bodo zvišale za sedem odstotkov, kar bi lahko po izračunih pollitrski vrček podražilo za dva odstotka. Hkrati naj bi se meja za male pivovarje, za katere velja ugodnost plačila trošarine zgolj v višini 50 odstotkov, zvišala z 20.000 na 150.000 hektolitrov na leto.

Predlog, da se RTV prispevek poviša na 14,02 evra

Po pričakovanjih bi ministrski zbor lahko danes odločal tudi o 10-odstotnem zvišanju RTV-prispevka, ki je od leta 2012 nespremenjen. Po predlogu odloka, ki so ga pripravili na ministrstvu za kulturo, bi namesto 12,75 evra z novim letom znašal 14,02 evra. Predlog je naletel na nekaj pomislekov finančnega ministrstva pod vodstvom Klemna Boštjančiča, ki je med drugim izpostavil, da je financiranje le del težav Radiotelevizije Slovenije (RTVS). Več naklonjenosti je bilo zaznati med koalicijski partnerji.

Za sprejem odloka vlada nima več veliko časa. Zakon o RTVS namreč določa, da lahko vlada višino prispevka spremeni za največ 10 odstotkov, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi, vendar najpozneje do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto. Predlog odloka še ni uvrščen na dnevni red seje, a bi bil lahko ta ob začetku seje razširjen, vlada lahko odlok potrdi tudi dopisno.