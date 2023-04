To bodo poslanci spraševali premierja Roberta Goloba

Aprilska redna seja DZ se bo začela s poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu. Poslanca NSi Jernej Vrtovec in Aleksander Reberšek bosta premierja spraševala o davčni reformi in kanalu C0, poslanka SDS Alenka Helbl glede 3. razvojne osi, v zvezi z dostopnostjo javnih storitev v lokalnih okoljih pa vodja poslanske skupine SD Jani Prednik.

Vrtovec bo premierju zastavil vprašanje glede davčne reforme. Na marčevskem tretjem vrhu koalicije so bile napovedane spremembe dohodninske zakonodaje in spremembe na področju davka na premoženje. Kasneje je premier presenetil z izjavo, da morda davčne reforme sploh ne potrebujemo.

"Vse to v družbi krepi nejasnosti, sploh med davkoplačevalci in potencialnimi investitorji, ki danes ne vedo, kakšni so načrti vlade," je zapisal Vrtovec. Zato ga zanima, ali napovedana časovnica davčne reforme še drži, ali bo lahko brez davčne reforme zagotovil finančne vire za vse preostale reforme, ki jih napoveduje koalicija, ter kakšna so nova izhodišča za načrtovano reformo.

Po mnenju o izgradnji kanala C0 bo predsednika vlade spraševal Reberšek. Trasa kanala je namreč speljana prek vodonosnika na območju Ljubljanskega polja, ki je vir pitne vode za 330 tisoč prebivalcev. Iz istega vodonosnika se napaja vodarna Kleče, ki mestnemu sistemu zagotavlja več kot polovico pitne vode. Projekt je med strokovno javnostjo, naravovarstveniki, meščani in še posebej med lastniki zemljišč sprožil številne pomisleke in močno nasprotovanje.

Prednik je v vprašanju poudaril, da napoved reform in reorganizacij med ljudmi sproža strah, da bo njihov kraj izgubil dostop do nujnih storitev, kot so jih naučile izkušnje. Premierja bo zato vprašal, kako bo poskrbel, da reformni procesi ne bodo zmanjšali dostopnosti javnih servisov za ljudi in ali lahko zagotovi, da pod njegovo vlado ne bodo ukinjali izpostav državnih organov, javnih servisov in storitev v lokalnih okoljih.

Helblova bo predsedniku vlade zastavila ustno poslansko vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo.