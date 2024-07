Arčon je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil še, da predlog tudi poenostavlja postopke za zaposlovanje tujcev. Na ministrstvu za javno upravo pa so za STA pojasnili, da bodo lahko tujci, takoj ko vložijo vlogo za delovno dovoljenje, že začeli delati.

Predlog zakona bodo s predlogom za obravnavo po nujnem postopku poslali v DZ, Arčon pa pričakuje, da ga bo do konca prihodnjega tedna potrdil tudi DZ.

Gre za začasen ukrep, ki bo po Arčonovih besedah veljal do 30. septembra.

Arčon: To nima nobene zveze s stavkovnimi zahtevami

O razburjenju sindikatov po torkovi napovedi interventnega zakona glede upravnih enot pa je dejal, da je šlo za šum v komunikaciji in da bodo sindikati s predlogom zakona zadovoljni, saj gre izključno za razbremenitev dela najbolj obremenjenih upravnih enot. "To nima nobene zveze s stavkovnimi zahtevami," je povedal Arčon.

Glede podpisa stavkovnega sporazuma z upravnimi enotami, kjer poteka stavka, je optimističen in zadovoljen. Po njegovih besedah je optimistična tudi vladna pogajalska stran, predvsem zato, ker dogovor sovpada s krovnimi pogajanji. "Tako da so lahko tudi predstavniki sindikatov upravnih enot videli, da vlada misli resno, da misli celovito urediti sistem plač v javnem sektorju," meni.

Na koliko upravnih enotah so se odločili sprejeti predlagani stavkovni sporazum, sicer še ni povsem jasno. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je nazadnje pojasnil, da so predlog stavkovnega sporazuma podprli na 18 upravnih enotah, na osmih pa so se izrekli proti. Kako so se odločili na preostalih, naj bi bilo znano še danes.