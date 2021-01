Vlada odgovorila na očitke, da je aplikacija #OstaniZdrav diskriminatorna in neustavna

Vlada je namreč v odloku o začasni omejitvi gibanja v času epidemije covid-19 ob 13 obstoječih izjemah določila še dodatno izjemo, da se med občinami znotraj epidemiološko manj slabih statističnih regij lahko brez izjave gibajo tudi osebe z naloženo in aktivirano prostovoljno mobilno aplikacijo #OstaniZdrav, poroča STA. "Ker epidemiološka služba ob trenutni situaciji ne zmore slediti vsem stikom okuženih oseb, so z epidemiološkega stališča osebe, ki uporabljajo aplikacijo, manj rizične, saj aplikacija vsaj delno nadomešča človeško obveščanje o stikih z okuženo osebo," so v sporočilu za javnost po današnji seji navedli na vladi.

Vlada: Ne posega v omejitev gibanja med občinami

Po njihovem mnenju omejitev gibanja med občinami še zdaleč ne pomeni posega, ki bi iz omejitve svobode gibanja prerasel v omejitev posameznikove svobode. Posamezniki se lahko v svoji občini prosto gibljejo tudi na javnih mestih in površinah v okviru omejitev iz odloka, v številnih primerih pa celo izven svoje občine. Prav tako vlada poudarja, da enake in tudi še mnogo bolj restriktivne ukrepe izvaja večina evropskih držav, poroča STA.

"Res je sicer, da starejša populacija oziroma osebe, ki nimajo pametnih telefonov ali aplikacije ne želijo uporabljati, ne morejo uveljavljati te izjeme, vendar tudi za ostale izjeme velja, da jih ne morejo uveljavljati vsi," pojasnjuje vlada.

Poudarja še, da so ukrepi sprejeti v skladu z najnovejšimi dognanji epidemiološke in infektološke stroke, usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom. Ti ukrepi so po mnenju zdravstvene stroke edino učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19.