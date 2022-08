V nekaterih državah so vlade že zagotovile brezplačne menstrualne pripomočke, in sicer tampone in vložke. Zelo redko ponudijo do okolja prijazne alternative, kot so spodnje perilo, menstrualni diski, menstrualne skodelice in vložki za večkratno uporabo.

Urad vlade za komuniciranje smo povprašali, v katerih javnih ustanovah bodo na voljo menstrualni pripomočki, kateri menstrualni pripomočki bodo na voljo, kolikšen bo finančni vložek in katere proizvajalce bi podprli. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Je vlada prelomila tudi druge obljube?

Ni prvič, da je nova vlada ostala le pri obljubah ali pa je te prelomila. Podobno se je zgodilo s pomočjo, obljubljeno požrtvovalnim gasilcem, ki so se dneve in noči na Krasu borili z ognjenimi zublji. Čeprav so sprva obljubljali nagrajevanje posameznih prostovoljnih gasilcev ali drugih prostovoljcev, bodo sredstva prejela prostovoljna gasilska in druga prostovoljska društva, je ob robu srečanja s predstavniki nevladnih in prostovoljnih organizacij konec julija poudaril predsednik vlade Robert Golob.

Drugi ukrep Golobove vlade pa je razočaral slovenske kmete. Potem ko je premier Robert Golob javno napovedal odkup slovenske pšenice in s tem pomoč našim kmetovalcem ter tudi nadzor nad draginjo tega osnovnega živila, se je zgodba obrnila v drugo smer. Blagovne rezerve bodo dejansko odkupovali, vendar na prostem evropskem trgu prek javnih naročil. Kmetje so ob tem razočarani, ker bo tako glavno merilo najnižja cena.

Vlada: S tem bi pripomogli k razbijanju tabujev

K postopnemu uvajanju brezplačnih higienskih pripomočkov za ženske v javnih ustanovah sta pozvali dijaška in študentska organizacija. Med pobudniki je tudi nevladna organizacija Inštitut 8. marec. Poziv so razen na vlado naslovili še na ministrstvo za delo in šolstvo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Tako kot pričakujemo, da sta v toaletnih prostorih na voljo toaletni papir in milo, bi morali biti brezplačno dostopni tudi ženski higienski pripomočki. Dostop do menstrualnih izdelkov je namreč temeljna človekova potreba, so poudarili v dijaški in študentski organizaciji. Da je menstrualne pripomočke v javnih izobraževalnih ustanovah treba zagotoviti čim prej, je na Twitterju opozoril tudi Inštitut 8. marec.

Cene menstrualnih pripomočkov se dvigujejo skupaj z ostalimi dobrinami. Čim prej je potrebno zagotoviti, da so ti na voljo zastonj v vseh javnih izobraževalnih ustanovah. Veseli nas, da Vlada podpira idejo brezplačnih menstrualnih pripomočkov v šolah in javnih ustanovah. (1/2) pic.twitter.com/YqQRqLNeqe — Inštitut 8. marec (@8Marec) August 5, 2022

Postopno uvajanje brezplačnih higienskih pripomočkov v javnih ustanovah vlada podpira. Menijo, da bi s tem znatno pripomogli k razbijanju tabujev in stigmatizacije na področju reproduktivnega zdravja žensk. Kljub strinjanju pa vlada očitno še nima izdelanega načrta o tem, kdo bi menstrualne pripomočke financiral, kje bi jih dobili, kateri menstrualni pripomočki bi bili na voljo in v katerih javnih ustanovah.

"Škoda jim je denarja za lastno higieno, za cigarete, alkohol in obleke pa ne"

Poziv in vladna podpora omenjenega predloga sta na družbenih omrežjih sprožila številne tako pozitivne kot negativne odzive.

Na Facebooku je svoje mnenje izrazila članica reševalne službe slovenske Istre Nataša Marc Mahnič, ki jo na Facebooku najdete pod imenom Moška reševalka. "Berem, da so predstavnice nežnejšega spola, torej ženske, stopile skupaj in si vestno prizadevajo, da bomo imele brezplačne vložke in tampone. Zdaj pa ne vem, ali se te naše influencerke delajo norca iz bolnih, izkoriščajo sistem, so razvajene ali dejansko preprosto verjamejo, da so toliko boge, ker so zdrave, da jim vložki (ki so mimogrede cenejši od vseh njihovih cigaret, alkohola in žurk) pripadajo," je Marc Mahničeva zapisala uvodoma.

"Definitivno ne bom nikoli podpirala glasnih influencerk in študentk, ki zahtevajo pravico do brezplačnih vložkov, ki izkoriščajo svoje zdravje in ne pomislijo, kakšno srečo imajo, da so zdrave. Ne bom podpirala predstavnic ženskega spola, ki jim je škoda denarja za lastno higieno in samooskrbo, za cigarete, alkohol in obleke pa ne," je še zapisala Marc Mahničeva.

Med drugim je v zapisu poudarila, da menstruacija ni bolezen, in navedla tri ranljive skupine, ki bi si zaslužile finančno pomoč. Izpostavila je ženske z različnimi ginekološkimi stanji, zaradi katerih nimajo menstruacije in ne bodo nikoli mogle imeti otrok. "To je bolezen, to je resna situacija, to je področje, kjer moramo izkazati sočutje, pomoč in solidarnost," je poudarila. Dodala je, da se umetna oploditev po določenem številu poskusov astronomsko obračuna in da so različne preiskave samoplačniške. Torej je nedopustno, da se denar, ki bi ga sicer lahko porabili za tovrstne namene, nameni vložkom za zdrave gospodične, ki so vse prej kot lačne, nenaličene in brez cigaret.

Po mnenju Marc Mahničeve si brezplačne vložke in podobne pripomočke zaslužijo starostniki, saj jim je, kot je zapisala, odvzeta možnost samooskrbe in imajo bore malo pokojnine.

Zadnja skupina, ki bi bila po njenem mnenju upravičena do brezplačnih menstrualnih pripomočkov, so socialno ogrožena dekleta, ženske, ki si teh nujnih življenjskih pripomočkov res ne morejo privoščiti.

Od maja lani so higienski vložki in tamponi manj obdavčeni

Od 3. maja lani so, potem ko je začela veljati dopolnitev pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodatno vrednost (DDV), higienski vložki, tamponi in nekateri drugi menstrualni higienski pripomočki manj obdavčeni. Za omenjene izdelke se od maja lani obračuna 9,5-odstotna stopnja DDV, ne več 22-odstotna, kot je to veljalo prej.

Vsaka ženska sicer letno za higienske pripomočke porabi v povprečju od 70 do sto evrov. To pomeni, da v povprečju od 12. leta starosti do končane druge stopnje študija zanje odšteje več kot tisoč evrov, od začetka menstruacije do menopavze pa porabi povprečno 17 tisoč tamponov ali vložkov, za kar odšteje približno tri tisoč evrov.

V nekaterih državah so brezplačni menstrualni pripomočki že na voljo

Škotska je postala prva država, ki je zagotovila tampone in higienske vložke vsem z nizkimi prihodki. Ženske lahko do izdelkov za menstruacijo dostopajo v javnih centrih, mladinskih klubih in lekarnah. Ukrep so sprejeli po tem, ko je država leta 2017 prva začela ponujati menstrualne izdelke v šolah.

Temu zgledu je nato sledilo celotno Združeno kraljestvo, kjer so menstrualne pripomočke zagotovili v vseh javnih institucijah. Enako je storila tudi Nova Zelandija.