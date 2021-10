Vlada bo naredila konec fiktivnim zaposlitvam

Ministrstvo je osnutek novele pripravilo hkrati z osnutkom t. i. male socialne reforme, vse osnutke novel zakonov pa je danes na novinarski konferenci na sedežu NSi v Ljubljani predstavil minister za delo in podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj.

Ministrstvo za čim hitrejšo zaposlitev

Kot je poudaril, osnutek novele naslavlja sistemske pomanjkljivosti in aktualne razmere na trgu dela, ki so se v zadnjem obdobju močno spremenile. Pred epidemijo covid-19 je bilo registriranih brezposelnih nekaj več kot 76 tisoč, danes jih je nekaj več kot 66 tisoč. Ministrstvo želi v teh razmerah, po njegovih besedah, brezposelnim omogočiti čim hitrejšo zaposlitev, delodajalcem pa, da pridejo do delovne sile.

S predlaganimi spremembami zakona o urejanju trga dela želijo ljudi "motivirati, da se raje odločijo za zaposlitev kot pa za socialno pomoč". "Delo ni le stvar preživetja, ampak je tudi vrednota, ki človeku daje občutek vrednosti, vključenosti in samoizpolnitve," je izpostavil Cigler Kralj. Dodal je, da je sistem socialnih transferjev namenjen kratkotrajnemu premagovanju stiske, zato mora na eni strani predstavljati učinkovito varnostno mrežo, na drugi pa spodbujati iskalce zaposlitve k ponovni vključitvi na trg dela.

Zaposlili bi brezposelne, ki so v evidenci več kot šest mesecev

Med pomembnejšimi v osnutku novele je rešitev, po kateri bi se lahko iskalcem zaposlitve ponudila primerna zaposlitev, ki ustreza tudi za dve stopnji nižji izobrazbi od njihove. Zavod RS za zaposlovanje bi lahko na tako delovno mesto za določen ali nedoločen čas z najmanj polovičnim delovnim časom napotil brezposelne, v evidenco vpisane več kot šest mesecev.

Druga pomembna predlagana sprememba se nanaša na ukinitev dvostopenjskega ugotavljanja kršitev z naslova obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve, kar pomeni, da bi prišlo do skrajšanja postopka izpisa iz evidence brezposelnih v primeru fiktivnega iskanja zaposlitev. "Nekdo, ki zlorablja vpis v evidenco brezposelnih, /.../ ne more biti upravičen do pomoči države prek denarne socialne pomoči," je izpostavil. Vpis v evidenco je namreč podlaga za to pomoč.

Novela prinaša obdobje vključenosti v program javnih del

Osnutek novele prinaša tudi podaljšanje obdobja vključenosti v programe javnih del, in sicer tako, da bo brezposelna oseba v programu javnih del lahko ostala do štiri leta. To je po ministrovih besedah pomembno z vidika starejših brezposelnih, ki so težje zaposljivi in se ravno navadijo ter usposobijo za neko delo, pa se zaposlitev v okviru javnih del izteče.

Med predlaganimi spremembami je še ponovno podaljšanje zakonskega roka za opravljanje izpita iz slovenščine za določene tuje brezposelne osebe, in sicer do 30. junija 2022.

Zakonodaja je koalicijsko in medresorsko usklajena

Minister pričakuje, da bo vlada paket predlaganih novel zakonov, poleg omenjenega osnutka še osnutke novel zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, sprejela naslednji teden, DZ pa januarja 2022.

Predlagana zakonodaja je po njegovih besedah koalicijsko in medresorsko usklajena, ne pa tudi s socialnimi partnerji. Te so ob začetku povabili k sodelovanju v strokovnih skupinah, a do tovrstne obravnave ni prišlo, ker so sindikati spomladi zapustili Ekonomsko-socialni svet. So pa vrata socialnemu dialogu odprta, je zatrdil Cigler Kralj, in dodal, da so, če to ne bo vplivalo na časovnico sprejemanja zakonodaje, pripravljeni na usklajevanja in pripravo dopolnil, ki bi jih vložili v DZ.