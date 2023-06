Vlada in sindikati javnega sektorja znova za pogajalsko mizo

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja danes nadaljujejo pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Sindikalna stran je pred pogajanji znova izpostavila tudi vprašanje letošnjega regresa za letni dopust. Vlada bo sicer po napovedih ta teden predstavila predlog novele zakona o javnih uslužbencih.

Maja sta se strani dogovorili, da bodo pogajanja potekala na 14 dni, in sicer bodo centralna pogajanja ob ponedeljkih, v istem tednu ob sredah pa pogajanja po plačnih stebrih.

Rešujejo "zmedo" na plačnih stebrih

Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je pred začetkom današnjih pogajanj izrazil pričakovanje, da bodo danes odprli nekatera vprašanja iz delovne skupine, na primer formulo usklajevanja vrednosti plačnih razredov, hkrati pa opravili tudi pregled pogajanj o plačnih stebrih, kjer po njegovi oceni "vlada precejšnja zmeda".

Podobno je vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj ocenil, da bodo danes delali "neko delno inventuro", kaj se dogaja na pogajanjih o plačnih stebrih. Pričakuje, da bodo imeli sindikati številna vprašanja, za naprej pa je po njegovih besedah "težko oceniti, ali smo na dobri poti ali ne".

Manj plačanim višji regres?

Na sindikalni strani so sicer pred začetkom današnjih pogajanj izpostavili tudi vprašanje letošnjega regresa za letni dopust. Počivavšek je napovedal, da bodo vlado pozvali, naj jasno pove, kakšno je njeno uradno stališče.

Po sindikalnem predlogu bi tisti v nižjih plačnih razredih dobili višji regres. Glede na dosedanje izjave vladnih predstavnikov vladna stran njihovemu predlogu ni naklonjena.

Kot je dejal Štrukelj, je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik njihov predlog zavrnila z argumentom, "da je v zvišanju minimalne plače že nevtralizirana inflacija". Pri tem Štrukelj izpostavlja, da je bila tudi lani minimalna plača na višji ravni kot leto pred tem, a so tistim z nižjimi plačami vseeno izplačali nekoliko višji regres.

Višji regres za zmanjšanje osipa

"Ne razumem, zakaj vlada ni pripravljena pokazati javnim uslužbenkam in uslužbencem, da ceni njihovo delo, vsaj z eno majhno gesto, in jih na nek način odvrača od tega, da gredo še tisti, ki so ostali v javnem sektorju, v zasebnega, kjer je regres boljši in so plače boljše," je še menil.

Počivavšek pa je opozoril, da bodo, če bo vlada sindikalni predlog zavrnila, tisti z najnižjimi plačami imeli nižji regres kot lani, kljub temu da je inflacija v letošnjem letu še vedno znatna. Bodo pa po njegovih besedah imeli višji regres tisti v najvišjih plačnih razredih. Po neuradnih informacijah naj bi vladna stran pogovore na to temo na današnjih pogajanjih zavrnila.

Napovedujejo novelo zakona o javnih uslužbencih

Sicer pa je ta teden pričakovati vladno predstavitev predloga novele zakona o javnih uslužbencih. Kot je za sobotno Delo napovedala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ta v javno upravo med drugim prinaša kompetenčni model z določitvijo splošnih kompetenc, ki jih mora imeti vsak javni uslužbenec.

Na mizi znova izpit in štipendije

Novela bi ob tem znova uvedla izpit iz javne uprave, ki so ga v preteklosti nadomestili z obveznim usposabljanjem, po katerem pa ni bilo preverjanja. "Novost bi veljala za tiste, ki vstopajo v javni sektor, za druge pa bi uvedli periodična usposabljanja in preverjanja," je pojasnila. S tem bi javnim uslužbencem po njenih besedah omogočili tudi lažje napredovanje.

Kot je dodala, želijo med drugim spet uvesti štipendijske sheme, da bi mlade lažje navdušili za delo v javni upravi.