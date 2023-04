Z aprilom dvig plač zaposlenim v javnem sektorju

Z aprilom se bodo zaposlenim v javnem sektorju plače zvišale za en plačni razred oz. za štiri odstotke. Z ministrstva za javno upravo so ob tem sporočili, da gre za prvi korak k dogovorjeni in nujni odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, h kateri so se v oktobrskem dogovoru med drugim zavezali vlada in sindikati javnega sektorja.