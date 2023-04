Vlada bo danes sprejela uredbo o zamejitvi cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada bo danes sprejela uredbo, s katero bo zamejila višino premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je v četrtek napovedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Najvišji dovoljeni znesek, ki ga bodo lahko zavarovalnice zaračunavale od 1. maja, bo 35,67 evra. Zamejitev cen naj bi veljala do preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je po ministrovih besedah nekaj, kar je v nacionalnem interesu in neposredno vpliva na financiranje zdravstvenega sistema. "Po napovedih ene od zavarovalnic, da se bo to drastično dvignilo, je vlada promptno odreagirala," je minister pojasnil na četrtkovi novinarski konferenci po seji vlade, ko je ta sprejela uredbo, s katero je pripravila pravno podlago za zamejitev cen. Dopolnitev uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi nadzora cen, je začela veljati danes.

Uredba, ki jo bo vlada danes sprejela na dopisni seji, oziroma zamejitev cen bo predvidoma veljala do preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja. Tega predvideva novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je v parlamentarno proceduro v torek vložila poslanska skupina Svoboda.

Zdravstveni prispevek bi bili primorani plačevati vsi državljani

Novela predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oz. uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka. Za razliko od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je prostovoljno, bi obvezni zdravstveni prispevek bili primorani plačevati vsi državljani z izjemo tistih, ki so po zakonu že oproščeni plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja, je bilo razumeti pojasnila ministra.

Bešič Loredan je v četrtek izrazil tudi pripravljenost za dialog z zasebnimi zdravstvenimi zavarovalnicami, v dohodke katerih sicer posegata tako napovedana uredba kot omenjeni poslanski zakon. Če bi zavarovalnice do ministrstva prišle pred napovedanimi dvigi cen, bi se zgodba lahko obrnila drugače, je še izpostavil minister.