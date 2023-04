Rupar: Protestirali bomo dan in noč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je danes pojasnil, da so v inštitutu pripravili lasten predlog zakona o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po njegovih besedah naj bi z njim vsak posameznik prihranil 450 evrov na leto. Napovedal je tudi četrti shod ljudske iniciative Glas upokojencev, ki bo 3. maja v Ljubljani.

Nekdanji tržiški župan in nekdanji poslanec SDS je na novinarski konferenci dejal, da je največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda v torek v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s čimer je prehitela Inštitut 1. oktober, ki je svoj predlog zakona nameraval vložiti danes. Tega so po Ruparjevih besedah v inštitutu veseli, saj naj bi jih prav oni s svojimi aktivnostmi spodbudili k hitrejšemu reševanju te problematike.

Koaliciji so v inštitutu dali 50 dni, da svoj predlog novele zakona tudi sprejmejo, saj bodo v nasprotnem primeru upokojenci po Ruparjevih besedah protestirali dan in noč.

Dotaknil se je tudi možnih finančnih virov za predlog zakona, ki ga je pripravil inštitut. Dejal je, da je treba najti 660 milijonov evrov, ki se trenutno stekajo v zasebne zavarovalnice, iskanje finančnih virov pa sicer po njegovem mnenju ni stvar inštituta. Ob tem je kot možnost, kje dobiti proračunska sredstva, omenil sredstva za financiranje nevladnih organizacij, oskrbo beguncev in financiranje kulture.

V inštitutu še za spremembo zakona o upokojenskem delu

Napovedali so tudi predlog spremembe zakona, ki ureja upokojensko delo. V inštitutu si želijo, da bi bili upokojenci izenačeni s prejemniki socialne pomoči, predlagajo pa, da bi upokojenci ob delu dobivali tudi polno pokojnino, in sicer ne glede na čas in vrsto dela, ki ga opravljajo.

V inštitutu so ob tem ministra za delo Luko Mesca pozvali, naj ministrstvo ne nadaljuje priprave sprememb zakona o osebni asistenci, po katerih bi bili do nje po njihovih navedbah upravičeni le invalidi, ki so družbeno aktivni. Po njihovem mnenju bi namreč takšne spremembe zakona štiri tisoč invalidov pahnile v nemilost.

Golobu ovadba in zasebna tožba

Rupar pa je napovedal tudi kazensko ovadbo in zasebno tožbo zoper premierja Roberta Goloba zaradi domnevne razžalitve in laži. Dejal je, da je Golob širil informacije o tem, da naj bi predlog zakona, ki ga je pripravil inštitut, vložila kar opozicijska SDS, kar pa Rupar odločno zanika.