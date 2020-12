Vlačič: "Gradbeno dovoljenje za hišo, v kateri živi bivši minister, je zakonito"

Na policiji so preverjali, kako je NPU ravnal po tem, ko je Žarko Sajič spomladi 2018 na policijo poslal ovadbo za kaznivo dejanje nezakonitega izdajanja gradbenih dovoljenj proti Patricku Vlačiču iz stranke SD, pa tudi proti dolgoletnemu načelniku UE Piran Ivanu Seljaku. NPU ni ugotovil kaznivih dejanj, a v preiskavi so po ugotovitvah nadzora zagrešili več nenavadnosti.

Vlačičev odziv na članek

objavljamo v celoti in brez posegov vanj, kot to od medijev zahteva zakon o medijih:

"V zvezi z objavo na vaši strani zahtevam prikaz nasprotnih dejstev v skladu s 26. in 27. členom Zakona o medijih (ZMed). Prikaz nasprotnih dejstev se nanaša na objavo na spletni strani siol.net z dne 25.12.2020 z naslovom: »Kako se je NPU otepal preiskave črne gradnje nekdanjega ministra.«

Naslov prikaza nasprotnih dejstev:

»Gradbeno dovoljenje za hišo, v kateri živi bivši minister, je zakonito«

Prikaz nasprotnih dejstev:

V tekstu z naslovom: »Kako se je NPU otepal preiskave črne gradnje nekdanjega ministra.« se ustvarja vtis, da se kljub več ovadbam postopki proti meni ne vodijo ali vodijo počasi. Med drugim je avtor, ki ni označen z imenom in priimkom, temveč zgolj z D.K., zapisal naslednje:

»Po Sajičevem prepričanju je Seljak Vlačiču izdal nezakonito gradbeno dovoljenje za novogradnjo večnadstropne stanovanjske hiše, ki na vzpetini nad sečoveljskimi solinami ni dovoljena. Po njegovem nikakor ne gre za nadomestno gradnjo obstoječega majhnega objekta, saj bi ta morala stati na istem mestu z enakimi dimenzijami. Prav tako gradnja večjih dimenzij objekta ni dopustna na bistveno manjši površini zemljišča kot znaša minimalni pogoj po splošnem prostorskem ureditvenem postopku.«

Ker se očitki gospoda Sajiča ponavljajo, moram izpostaviti nekaj dejstev. Za pridobitev gradbenega dovoljenja smo izpolnili vse pogoje, ki jih določa zakonodaja in občinski odloki. Zato ne drži trditev gospoda Sajiča, da gre za gradbeno dovoljenje za novogradnjo. Odlok, ki ga navajam v nadaljevanju določa možnosti in pogoje za nadomestne gradnje in dozidave. Pri tem je ključno, da so v našem primeru izpolnjeni vsi pogoji. Avtor članka me ni poklical ali mi pisal, da bi kakorkoli preveril dejstva in z lahkoto zapisuje obtožbe, ki jih sicer polaga v usta drugih.

Ker se g. Sajič po navedbah D.K. postavlja v vlogo razlagalca pravnega predpisa, je za razjasnitev vseh določb nujno prebrati besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar-Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-Krog (13) v Občini Piran (odlok). Besedilo odloka, objavljenega v Primorskih novicah 30.10.1990, po navedbi na www.piran.si ima status veljavnega akta, pravi tako:

13. člen

Izven območij zgoščene pozidave ali nekmetijske dejavnosti označenih s “S” gradnja novih stanovanjskih objektov ni dovoljena.

Dovolijo se:

adaptacije, dozidave in nadomestne gradnje starih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov, ki so naseljeni in so v rabi,

gradnja nadomestnih in dopolnilih objektov v sklopu kmečkih dvorišč in ob njih, kadar se ne posega na kvalitetna kmetijska zemljišča (1. območje),

gradnja dopolnilih objektov med dvema ali več obstoječih stanovanjih hiš, če objekti med sabo niso oddaljeni več kot 40 m,

gradnja novih kmetij na slabših kmetijskih zemljiščih, če so ta že arondirana v novo posestvo.

20 člen

1.1. peta in šesta alineja določata:

- gradbena parcela je praviloma 600 m2 na ravnini ali rahlo nagnjenem terenu in praviloma 800 m v hribovitem predelu

- izkoristek zemljišča je načeloma 0,3.

1. Trditev, da je gradbeno dovoljenje nezakonito, ne drži. Če bom ocenil, da izpolnjuje ta izjava pogoje za kazensko ovadbo, jo bom tudi vložil. Enako velja za morebitno vloženo ovadbo proti meni.

2. Ne drži, da je gradbeno dovoljenje izdano za novogradnjo večnadstropne stanovanjske hiše. Gradbeno dovoljenje je izdano za rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo obstoječe stanovanjske stavbe in novogradnje podpornih zidov. Predhodno obstoječi stanovanjski objekt, ki je bil iz leta 1900, je bil pred posegom priključen na javno vodovodno, električno in fekalno omrežje ter telefon. Stanovanjsko hišo na tem naslovu oziroma parceli je v letu 1992 od Občine Piran kupila ga. B.E.. Parcelo, ki je manjša od »praviloma« velike parcele za stanovanjsko hišo, je v torej že v osnovi prodala Občina Piran in to približno dve leti po svojem odloku, ki določa »praviloma« večje stavbne parcele. Moj oče je kasneje kupil to stanovanjsko hišo in parcelo po predpisih za stavbno zemljišče 17.6.2009 od kupca, ki je parcelo in hišo kupil od B.E..

3. Trditev, da »…gradnja večjih dimenzij objekta ni dopustna na bistveno manjši površini zemljišča kot znaša minimalni pogoj po splošnem prostorskem ureditvenem postopku.« ni v skladu s 5. in 6. alinejo 20. člena odloka. Slednji govori o velikosti parcele »praviloma« in izkoristku zemljišča »načeloma«, ne pa izključujoče. Poleg tega je na resda majhni parceli v izmeri 272 m2 izkoristek zemljišča v našem primeru 80,64 m2 oziroma manj kot 0,3.

Na koncu naj še dodam, da ne gre za nek počitniški objekt za poletne užitke, temveč za dom dveh generacij.

Patrick Vlačič"