Vinarium obiskal 500 tisoči obiskovalec #video

Danes praznujemo svetovni dan turizma, ki ga je v zadnjem dobrem letu zaznamoval predvsem koronavirus. Tudi slovenski turizem je utrpel hud udarec. Število prenočitev se je prepolovilo, število prihodov tujih gostov pa zmanjšalo za več kot 60 odstotkov. Po najbolj optimističnih napovedih naj bi se slovenski turizem na raven leta 2019 vrnil šele leta 2024. V zadnjih mesecih se turistična panoga vendarle postavlja na noge, tudi v Lendavi, kjer so danes zaznamovali šesto obletnico stolpa Vinarium in ob tem na stolp pospremili 500 tisočo obiskovalko najvišjega turističnega stolpa pri nas.

Zaradi Vinariuma je v zadnjih šestih letih v Lendavo prišlo občutno več kot pol milijona ljudi, saj je to le število vstopnic za stolp. Številni obiskovalci se namreč nanj niti ne povzpnejo, temveč ob njegovem vznožju uživajo v domačih vinih in hrani, ki jih prodajajo domačini.

"Želimo, da imajo tudi domačini nekaj od tega. Za nas je najbolj bistveno, da ne sekajo vinogradov, da imajo priložnost, da lahko turistom svoje pridelke in izdelke, ki jih tudi drugače pridelujejo, tudi prodajo," je povedal župan občine Lendava Janez Magyar.

Leta 2024 spet na ravni iz leta 2019

"Če ne bi bilo epidemije novega koronavirusa, ki je za več kot 60 odstotkov zmanjšala prihode turistov, bi 500 tisočega obiskovalca na stolpu gostili bistveno prej. Prva polovica letošnjega leta je bila za slovenski turizem slabša kot lanska, a že julija in avgusta se je trend obrnil na bolje," je povedal Simon Zajc, državni sekretar ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in dodal: "In glede na to, da letos več ne nameravamo zapirati turizma ali gostinstva, pričakujemo, da bomo letos kar nekaj odstotkov nad lanskim prometom. Na raven iz leta 2019 pa šele leta 2024. Mislimo, da je to tista letnica, ko bomo znova videli takšne številke."

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v svojem nagovoru ob svetovnem dnevu turizma poudaril načrt za oživitev in odpornost slovenskega turizma, ki so ga na ministrstvu pripravili v sodelovanju s turističnimi ponudniki.

"V načrtu pa poudarjamo trajnostne zelene destinacije s prilagojenimi storitvami. Taka butična ponudba bo poleg varnega preživljanja prostega časa najbolj prepričala domače in tuje goste," je povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Država spodbuja razvoj nove turistične infrastrukture

Država želi tovrstno ponudbo spodbujati tudi s sredstvi za razvoj in gradnjo nove turistične infrastrukture, ki bi tako kot stolp Vinarium povezovala ponudbo posameznih regij.

V Lendavi tako pričakujejo sredstva za osem milijonov vredno gradnjo gondole, ki bi turiste iz mesta vozila do stolpa in tako razbremenila lokalne ceste, kjer bi se nato lahko razvijal kolesarski turizem. Ob zgornji postaji gondole bi nato zgradili še večjo restavracijo, ki bi lahko čez nekaj let že gostila milijontega obiskovalca stolpa Vinarium.