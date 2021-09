Je imel poginuli divji prašič afriško prašičjo kugo?

Lovci so v nedeljo na območju občine Ribnica na Pohorju našli poginulega divjega prašiča. Zaradi suma na prisotnost afriške prašičje kuge je bila o tem obveščena Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Afriška prašičja kuga, ki je v Sloveniji doslej še niso potrdili, je nalezljiva bolezen, a ni nevarna za ljudi.

Da so lovci Lovske družine Podvelka v nedeljo zjutraj na območju naselja Zgornji Lehen na Pohorju v občini Ribnica na Pohorju našli poginulega divjega prašiča, je poročal center za obveščanje. Ta je navedel tudi, da je bil poleg omenjene uprave o tem obveščen še dežurni higienik veterinarsko-higienske službe pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu.

Higienik je truplo poginulega divjega prašiča pobral na lokaciji in ga odpeljal v prostore inštituta v Mariboru, so povedali na kmetijskem ministrstvu. Tamkajšnji pristojni so pri pregledu trupla ugotovili, da je bil divji prašič zastreljen, odvzete vzorce pa so poslali v preiskavo v laboratorij v Ljubljano. Rezultati bodo znani danes, so pojasnili na ministrstvu.

Ob tem so poudarili še, da je v skladu z zakonom o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih obvezna prijava vsakega najdenega poginulega divjega prašiča.

Tako je vsakdo, ki v naravi najde poginulega divjega prašiča ali njegove ostanke, o tem dolžan takoj obvestiti regijski center za obveščanje na številko 112. Gre za ukrep, ki se v Sloveniji izvaja že od leta 2014 in je namenjen zgodnjemu odkrivanju bolezni.

Doslej bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena

Letos so tako na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer imajo v ta namen aktivirano dežurno številko, sprejeli obvestilo že o 230 najdenih poginulih divjih prašičih. Doslej bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena.

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ni nevarna za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.

Bolezen v Sloveniji, kot omenjeno, še ni bila odkrita, vendar pa pomeni njeno širjenje z vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev pri nas, je navedeno na spletni strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.