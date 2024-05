Umrl moški s prvo presajeno gensko spremenjeno ledvico prašiča

Moški, ki so mu marca kot prvemu živemu bolniku na svetu presadili gensko spremenjeno ledvico prašiča, je umrl, so v soboto zvečer sporočili iz ameriške bolnišnice, kjer so opravili poseg. "Nič ne kaže, da je to posledica nedavne presaditve," so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

62-letni moški, ki so mu po dolgoletni sladkorni bolezni in visokem krvnem tlaku že pred več kot desetletjem odpovedale ledvice, je bil prvi živi bolnik, ki so mu uspešno presadili gensko spremenjeno ledvico prašiča.

"Globoko smo užaloščeni zaradi nenadne smrti gospoda Ricka Slaymana. Večno bo veljal za svetilnik upanja neštetim bolnikom po vsem svetu. Globoko smo hvaležni za njegovo zaupanje in pripravljenost za prispevek k napredku na področju ksenotransplantacije," so sporočili iz bolnišnice Mass General v Massachusettsu, kjer so opravili poseg.

To je bil prvi poseg pri živem bolniku

Prelomna operacija presaditve ledvice je trajala štiri ure. Takrat je bolnišnica sporočila, da bolnik iz Weymoutha v Massachusettsu dobro okreva.

Že v preteklosti so ledvice prašičev presadili možgansko mrtvim ljudem, tokrat pa so ta poseg prvič izvedli pri živem bolniku.

Ledvico, uporabljeno za presaditev, je zagotovilo biotehnološko podjetje eGenesis iz Massachusettsa. Gensko je bila spremenjena tako, da so iz nje odstranili nekatere gene prašiča in dodali nekatere človeške gene.