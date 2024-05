Veste, kakšno je tveganje za nepremičnino ob poplavi, toči, udaru strele ali potresu?

Kako bi najustrezneje zavarovali svojo nepremičnino pred naravnimi nesrečami, kot so bile na primer lanske uničujoče poplave, lahko po novem preverite v okviru digitalne poslovalnice pri naši vodilni zavarovalnici, kjer boste našli odgovor tudi na to, kako prepoznati nevarnost in katera zavarovanja izbrati, da bodo v največji mogoči meri zagotavljala finančno varnost v primeru škode.

Za vse naslove nepremičnin, vnesene v digitalno poslovalnico i.triglav, so pri pri Zavarovalnici Triglav dodali oceno tveganja za naravne nesreče. Preveriti je mogoče stopnjo tveganja za naravne pojave, kot so poplava, toča, udar strele in potres.

V primeru ocene, da obstaja za določeno nepremičnino visoka stopnja tveganja za posamezno nevarnost, je priporočljivo, da zavarovanci preverijo kritja in zavarovalne vsote ter se ustrezno zavarujejo. Če zavarovanja še nimajo, ga lahko sklenejo neposredno v i.triglavu ali pri svojem zavarovalnem zastopniku. Če imajo dom že zavarovan, a nimajo ustreznega dodatnega kritja (npr. za poplavo ali potres), pa se morajo obrniti na svojega zastopnika.

Barvna lestvica prikazuje stopnjo tveganja

Stopnja tveganja je prikazana s tremi barvami: rumeno, rdečo in oranžno.

Rumena je oznaka za minimalno tveganje, rdeča pomeni največje mogoče tveganje.

Za ogled ocene tveganja mora imeti posameznik sklenjeno vsaj eno zavarovanje, ki ni nujno zavarovanje nepremičnine. Foto: Zavarovalnica Triglav

Kdo zagotavlja podatke?

Zavarovalnica podatke o tveganju za določene nevarnosti nepremičnine črpa iz različnih virov, kot so poplavne karte agencije za okolje, statističnega urada in Geološkega zavoda Slovenije. Poleg tega so za oceno tveganj pomembni dejavniki tudi škodna pogostost in škodni dogodki, ki jih zavarovalnica že več let celovito spremlja in analizira.

"Po lanskoletnih ujmah in poplavah smo se odločili, da oceno, ki jo imamo izračunano za vse nepremičnine v Sloveniji, damo na voljo tudi strankam, da se lahko bolj zavedajo tveganj za svoj dom in ustrezno prilagodijo zavarovanja," je pojasnil Matej Ferlan, izvršni direktor premoženjskih zavarovanj pri zavarovalnici.

Ocena ne predstavlja popolne zanesljivosti tveganja, ampak informativni prikaz, ki je stranki v pomoč pri sklepanju ustreznega zavarovanja.

Tretjina nepremičnin v lasti fizičnih oseb brez zavarovanja

V naravnih in drugih nesrečah lahko ostanemo tudi brez doma, zato v zavarovalnici poudarjajo pomen ustreznega zavarovanja nepremičnin. Zavedanje o tem je še vedno prenizko, kar kaže podatek, da tretjina nepremičnin v lasti fizičnih oseb ni zavarovana za nobeno nevarnost.

"Dom je neprecenljiv, zato ga velja (za)varovati. Ključno je, da si ob sklepanju zavarovanja vzamete čas in premislite o tem, katerim nevarnostim je vaš dom najbolj izpostavljen in v kolikšni meri. Na podlagi tega izberite primerno zavarovanje. Pozorni bodite na to, ali so zavarovalna kritja za nevarnosti vključena in v kakšnem znesku so krita. Preverite, ali lahko zavarovalne vsote za posamezne nevarnosti povišate, če ocenjujete, da je to potrebno. Z zavarovalnim zastopnikom lahko razjasnite morebitne dileme in pridobite celovito informacijo o izboru zavarovanja. Če poznate tveganja, ste v prednosti, saj ste lahko bolje pripravljeni tudi na tisto, česar ne morete preprečiti," je še dejal Ferlan.