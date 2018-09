Verica Trstenjak: Komisarka je naredila premalo za interese Slovenije #arbitraža

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisarka Violeta Bulc je v sredo zvečer v intervjuju za POP TV izjavila, da je za Slovenijo boljše, da Evropska komisija v primeru tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi hrvaškega nespoštovanja arbitražne sodbe doslej ni izdala uradnega mnenja.

Bulčeva: Za Slovenijo je bolje, da komisija ni izdala uradnega mnenja

Na vprašanje, zakaj je tako, je Bulčeva odgovorila, da to v nadaljevanju postopka pred Sodiščem EU dopušča, "da sodišče pozove komisijo, da v okviru postopka skozi svojo pravno službo poda uradno mnenje."

Neuradne informacije, da naj bi bil na ravni komisije predlagan predlog, da EU ni pristojna za določanje meje med dvema državama članicama, je Bulčeva zavrnila. "Komisarji tega mnenja nikoli nismo dobili," je zatrdila slovenska komisarka.

Hkrati je evropska komisarka za promet poudarila, da je na včerajšnjih pogovorih s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in prvim podpredsednikom komisije Fransom Timmermansom dobila zagotovila, da komisija jasno stoji za stališčem, da je arbitražno sodbo treba izvesti.

Trstenjakova: Internemu mnenju komisije se v Sloveniji namenja preveč pozornosti

Nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU Verica Trstenjak poudarja, da izjava Bulčeve o tem, da je za Slovenijo bolje, da komisija ni izdala uradnega mnenja, povsem ne drži, razen če bi bilo mnenje komisije negativno.

"Tudi če bi bilo mnenje za Slovenijo negativno, je to zgolj interno mnenje. Za nas bi bilo najbolj ugodno to, da bi komisija prevzela tožbo proti Hrvaški in ne zgolj potrdila mnenja pravne službe. V tej smeri bi morala delovati tudi slovenska komisarka," pojasnjuje strokovnjakinja za pravo EU.

Ugledna pravnica Verica Trstenjak poudarja, da se internemu mnenju Evropske komisije, ki ni dokončno, pri nas namenja preveč pozornosti. "Za Slovenijo bo mnenje komisije pomembno na obravnavi na Sodišču EU," pojasnjuje ugledna pravnica. Foto: Vid Ponikvar

Trstenjakova, ki predava na pravnih fakultetah na Dunaju in v Mariboru, je sicer prepričana, da se v Sloveniji internemu mnenju Evropske komisije, ki ni dokončno, namenja preveč pozornosti.

"Za Slovenijo bo mnenje komisije pomembno na obravnavi na Sodišču EU. Poleg tega bo posebej pomembno, kako bo slovenska tožba argumentirana. Če tožba ni dobro sestavljena, lahko zadevo seveda izgubimo," opozarja nekdanja sodnica na Splošnem sodišču EU.

"Slovenija ni nikoli trdila, naj komisija določi mejo med državama"

Glede neuradnih informacij, da naj bi bil na ravni komisije oblikovan sklep, da EU ni pristojna za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško, Trstenjakova pojasnjuje, da bi bil tak sklep lahko predlagan, vendar pa dodaja, da bi bil v omenjenem postopku povsem nepomemben.

"Slovenija nikoli ni trdila, naj komisija določi mejo, saj je mejo določila arbitraža. Komisija za določanje meje med državama nima pristojnosti. Mogoče je to nekdo predlagal zato, da bi zaobšel dejanski problem, oziroma je komisija morebiti želela takšen sklep, da zadeve ne bi obravnavala," pojasnjuje Trstenjakova.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je po poročanju nemškega tednika Spiegel prepričan, da v primeru posredovanja Evropske komisije v sporu med Slovenijo in Hrvaško ne bo pridobila nobena stran. Foto: Reuters

Kot poudarja ugledna pravnica, Slovenija nikoli tudi ni zaprosila za razlago arbitražne odločbe, kar bi komisija lahko zavrnila: "Spraševali smo nekaj drugega, in sicer, ali Hrvaška krši določbe glede ribištva in nekatere druge določbe evropskega prava, ker ne upošteva in ker ne implementira arbitražne odločbe."

"Komisarka je vsekakor naredila premalo za interese Slovenije"

Hkrati se Trstenjakova strinja z očitki na račun evropske komisarke Violete Bulc, da slovenska komisarka v zvezi s stališči Evropske komisije do arbitražne razsodbe ni storila vsega, kar bi lahko: "Osebno menim, da je komisarka vsekakor naredila premalo za interese Slovenije. Že to je žalostno, da nemški mediji o tem poročajo prej kot slovenski."

Po njenih besedah je Evropska komisija politični organ, pritiski pa so zato politični: "Hrvaška je pri tem žal dosti bolj uspešna. Na Sodišču EU, ki je strokoven, neodvisen in nepristranski sodni organ, bo sicer drugače."

Verica Trstenjak meni, da je evropska komisarka Violeta Bulc v Bruslju naredila premalo za interese Slovenije. Foto: STA

Trstenjakova ob tem opozarja, da mora Slovenija na ravni EU, posebej pri Evropski komisiji, zahtevati enako obravnavo, kot jo dobijo druge države članice: "Ni prav, da komisija zaradi kršitev načel pravne države sproža postopke zoper Madžarsko in Poljsko, pri Hrvaški, ki krši načela pravne države, pa ne naredi nič. To bo vodilo v razpad EU, zato upam, da bo nova sestava komisije po evropskih volitvah prihodnje leto bolj upoštevala načelo enake obravnave držav."

Slovenija ima argumente za blokado Hrvaške pri vstopu v schengen

V tej luči ugledna pravnica kot bistveno prepoznava pokončno in odločno držo Slovenije: "Slovenija mora biti odločna, učinkovita in ponosna država članica EU, ne pa ponižna in vedno poslušna, kot je žal bila pred leti, ko je dovolila vstop Hrvaške v EU, ne da bi prej določili meje."

Če bo Slovenija zaradi arbitraže v prihodnosti blokirala Hrvaško pri vstopu v schengen, ima vlada po oceni Trstenjakove za to več argumentov: "Slovenija za omenjeno blokado nima zgolj političnih argumentov, ampak tudi argumente, da Hrvaška zaradi nepriznavanja arbitraže nima določenih meja in zato ne more vstopiti v schengensko območje."

Če bi nova vlada ocenila, da Slovenija glede na arbitražno odločbo ni pridobila dovolj, zlasti glede na kopensko mejo, lahko po besedah Trstenjakove pogajanja s Hrvaško začne znova. Foto: Reuters

Po njenih besedah lahko sicer nova vlada ob morebitni oceni, da Slovenija z arbitražno odločbo ni pridobila dovolj, zlasti ko gre za mejo na kopnem, znova začne pogajanja s Hrvaško. "A to je politična odločitev," še dodaja Trstenjakova.

Spiegel: Konflikt, ki bi moral biti rešen že zdavnaj

Nemški tednik Spiegel je prejšnji petek poročal, da je pravna služba Evropske komisije v mnenju, ki ga je izdala 14. maja, zapisala, da večina navedb, ki jih je Slovenija predstavila v predlogu tožbe proti Hrvaški zaradi kršitev prava EU, ki so nastale kot posledica hrvaškega zavračanja arbitraže, drži in da bi morala komisija mnenje pravne službe podpreti.

Vendar pa evropski komisarji omenjenega mnenja niso obravnavali. Po poročanju nemškega tednika je Juncker mnenje lastne pravne službe ignoriral. To naj bi storil tudi na prošnjo hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića, ki je tako kot Juncker v Evropskem parlamentu član Evropske ljudske stranke (EPP).

Sam spor med Slovenijo in Hrvaško je po poročanju Spiegla zapleten in bizaren, vendarle pa gre po oceni tednika za konflikt, za katerega Evropejci menijo, da bi moral biti že zdavnaj rešen.