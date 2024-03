Velika pridobitev za podravsko regijo #video

Novi center sicer deluje od decembra, danes pa so ga tudi slovesno odprli. Ob novih prostorih je zdaj bolnišnica Ptuj po besedah Vode bogatejša še za nov reanimacijski prostor, operacijsko dvorano, triažo in opazovalnico za šest bolnikov. Po njegovih besedah pa je ključno, da je urgentni center enotna vstopna točka. To pomeni, da bolnikom ni treba najprej v zdravstveni dom in nato v urgentni center, saj so se dogovorili, da zdravnik zdravstvenega doma gostuje v prostorih urgentnega centra. Delo v urgentnem centru na 700 kvadratnih metrih teče brez težav, gneča pa je tako velika, da bi lahko bili po besedah Vode prostori celo večji.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je ob uradnem odprtju povedala, da bodo zdaj bistveno boljše možnosti diagnostične in terapevtske obravnave. "To je velika pridobitev za paciente te regije, da lahko pravočasno pridejo do kakovostne in učinkovite obravnave," je ocenila. Po njenih besedah ministrstvo za zdravje krepi področje nujne medicinske pomoči.

Pred odprtjem se je ministrica sestala z direktorjem in se seznanila z delom bolnišnice, s katerim je zadovoljna. Povedala je, da sta pregledala stvari tudi z vidika stavke in ocenila, da vse poteka dobro.

Ob slovesnem odprtju je trak pred vhodom novega urgentnega centra prerezala zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Foto: STA Tudi Voda meni, da je nova pridobitev zelo pomembna, "saj imajo krajani 18 občin zagotovljeno hitro, varno in kakovostno medicinsko oskrbo". Prizadevanja, da Ptuj dobi novo urgenco, so se po njegovih besedah sicer začela pred 12 leti. Leta 2017 so župani Spodnjega Podravja podpisali pismo o nameri za gradnjo, leta 2021 pa je ministrstvo za zdravje noveliralo investicijski program, tako da so marca 2022 slovesno položili temeljni kamen. Omenil je še, da bo ptujska bolnišnica oktobra praznovala 150 let delovanja na tej lokaciji, kar daje odprtju urgence posebno težo.

Med gradnjo, ki je trajala leto in pol, jim je uspelo center nadgraditi še z eno etažo, je dodal Voda. V njej bodo uredili štiri nove operacijske dvorane. "Ob tem bomo v starih operacijskih dvoranah in reanimaciji rekonstruirali novo intenzivno nego, v kleti pa nove prostore za sterilizacijo," je povedal in dodal, da so projekte na ministrstvo oddali oktobra lani.

Vrednost danes odprte investicije je 7,4 milijona evrov, skupaj z zgornjo etažo pa 14,5 milijona evrov.