Večina sindikatov in svetov delavcev na SŽ podpira Berdajsa

Sedem svetov delavcev in devet sindikatov na Slovenskih železnicah (SŽ) podpira predsednika sveta delavcev kapitalsko povezanih družb Silva Berdajsa. V skupnem sporočilu so omenjeni socialni partnerji, ki zastopajo več kot 91 odstotkov zaposlenih v SŽ, zapisali, da so o Berdajsovem ponujenem odstopu opravili poglobljeno razpravo.

"Poudarjamo, da smo vsi podpisani sveti delavcev in sindikati opravili poglobljeno in argumentirano razpravo o ponujenem odstopu," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Odnosi med posameznimi sindikati in nekaterimi njihovimi člani so že nekaj časa napeti, spor pa je nove razsežnosti dobil konec marca, ko smo na Siolu objavili posnetek pogovora med sindikalistom Berdajsom in Antonom Škrajnarjem, ki je zaposlen v družbi SŽ - Potniški promet. Berdajs v posnetku grozi sogovorniku, med drugim z izgubo službe.

Berdajs je nekaj dni pozneje v pismu izrečene besede obžaloval, ob tem pa zavrnil "zlonamerne" očitke o grožnjah. Svete delavcev je pozval, naj se opredelijo do njegovega ravnanja.

Pod današnje sporočilo, v katerem Berdajsu izrekajo podporo, so podpisani sveti delavcev družb SŽ, SŽ - Tovorni promet, SŽ - Infrastruktura, SŽ - VIT, SŽ - Prometni inštitut in svet delavcev kapitalsko povezanih družb.

Poleg omenjenih svetov so Berdajsu podporo izrekli tudi Sindikat strojevodij Slovenije, Sindikat delavcev železniške dejavnosti, Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev, Sindikat vozovnih preglednikov, Slovenije, Sindikat železniškega transporta Slovenije, Sindikat vzdrževalcev lokomotiv Moste, Sindikat delavcev uprave SŽ, Sindikat uslužbencev železnic in Sindikat železniškega prometa Slovenije.

"Na podlagi analize in ocene dosedanjega dela ter pojasnila okoliščin posnetega telefonskega pogovora s Škrajnarjem, Berdajsu izrekamo podporo pri njegovem nadaljnjem delovanju kot predsedniku sveta delavcev kapitalsko povezanih družb in kot članu nadzornega sveta Slovenskih Železnic," so zapisali v sporočilu.

"Skrajno neprimeren način delovanja in komuniciranja"

Svet delavcev SŽ - Potniški promet je medtem prejšnji teden na Slovenski državni holding (SDH), nadzorni svet ter vodstvo železnic naslovil poziv k razrešitvi Berdajsa z vseh funkcij. Očitajo mu kršenje etičnega kodeksa SŽ in zakonodaje.

V SDH so se na objavo posnetka odzvali s sporočilom, v katerem so zapisali, da SDH kot upravljavec državnega premoženja obsoja "skrajno neprimeren način delovanja in komuniciranja". Dejali so, da je Berdajs "prestopil vse meje dovoljenega in s svojim vedenjem naredil izjemno škodo družbi v državni lasti".

Po objavi spornega telefonskega posnetka je spore med sindikati in posamezniki iz sindikatov in sveta delavcev potrdil tudi generalni direktor SŽ Dušan Mes. V pogovoru za POP TV je dejal, da so po objavi telefonskega pogovora sprožili disciplinske postopke proti več ljudem. Posledice so lahko tudi odpovedi delovnega razmerja, je poudaril.