Kdo lahko odnese Dušana Mesa? Silvo Berdajs ali računsko sodišče? #analiza

Medtem ko Slovenske železnice (SŽ) trese sindikalna vojna med Silvom Berdajsom in Albertom Pavličem, vrsto let najvplivnejšima sindikalistoma na Slovenskih železnicah (SŽ), na računskem sodišču končujejo pripravo revizijskega poročila, ki bo po napovedih naših virov razkril marsikatero, do zdaj neznano skrivnost iz zakulisja delovanja SŽ.

Po naših informacijah so namreč državni revizorji pri pregledu smotrnosti poslovanja družb v Skupini SŽ, ki zaposluje 7.400 ljudi, ugotovili večje število nepravilnosti. Poslovanje SŽ v obravnavanem obdobju so zato ocenili kot neučinkovito.

Kaj je računsko sodišče odkrilo na SŽ?

Kaj natanko je v reviziji, ki jo je uvedlo že pred tremi leti, ugotovilo računsko sodišče, uradno ni mogoče izvedeti, saj končnega poročila še ni.

Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča Foto: Bojan Puhek Na računskem sodišču so nam pojasnili le, da se v tem trenutku pripravlja gradivo za odločanje na senatu, saj so iz SŽ prejeli obsežen ugovor na dosedanje ugotovitve. "Takoj po odločitvi senata bo poročilo obravnavano prednostno v skladu z notranjim sistemom zagotavljanja kakovosti," so poudarili na računskem sodišču, ki ga vodi Tomaž Vesel.

Na SŽ dosedanjih ugotovitev računskega sodišča in pripomb, ki so jih vložili, ne komentirajo. Predsednik nadzornega sveta SŽ Bojan Brank za pojasnila ni bil dosegljiv.

Ključna odgovorna oseba: Dušan Mes

Kot smo neuradno izvedeli, so državni revizorji pod drobnogled vzeli medsebojne posle družb iz skupine SŽ.

Te so močno prepletene, kar omogoča nedovoljeno prelivanje denarnih tokov iz javnih virov v preostala podjetja iz skupine SŽ, ki delujejo na trgu. To izkrivlja tudi resnično sliko (ne)uspešnega delovanja posameznih podjetij v skupini.

Foto: Srdjan Cvjetović V tem poslovnem sistemu ima ključno vlogo družba SŽ-Infrastruktura, ki ima največje število zaposlenih v skupini (2.100). Tej družbi država nakazuje sredstva za vzdrževanje železniške infrastrukture. Ta denar se nato prek poslov in drugih nakazil v večinoma preliva v družbe iz tržnega dela poslovnega sistema SŽ, posredno pa tudi k njihovem dobaviteljem in podizvajalcem.

Računsko sodišče naj bi posebej opozorilo na sporna ravnanja na področju počitniških kapacitet, nad katerim ima roko Berdajs, čeprav jih vsa leta vzdržujejo SŽ.

Poročilo naj bi razkrivalo tudi, kako se je nekaterim manjšim gradbenim podjetjem s prihodom Dušana Mesa začel povečevati obseg sodelovanja s SŽ. Računsko sodišče je pod drobnogled vzelo obdobje, v katerem so bile po njihovih pojasnilih odgovorne osebe:

Dušan Mes, generalni direktor SŽ,

Jelka Šinkovec Funduk , članica poslovodstva do leta 2015,

, članica poslovodstva do leta 2015, Milan Perović , član poslovodstva do leta 2013,

, član poslovodstva do leta 2013, Milan Jelenc , član poslovodstva med letoma 2013 in 2017,

, član poslovodstva med letoma 2013 in 2017, Tomaž Kraškovic , član poslovodstva od leta 2016,

, član poslovodstva od leta 2016, Albert Pavlič, delavski direktor SŽ med letoma 2013 in 2018 ter

njegova naslednica Nina Avbelj Lekić, ki je na tem položaju od prejšnjega meseca.

Pripisi na roko in Mesovi podpis

Za zdaj ni jasno, kako podrobno se je računsko sodišče poglobilo v sistem javnega naročanja na SŽ.

V uredništvu Siol.net smo pridobili dokumentacijo o posameznih javnih naročilih na SŽ. Iz nje je razvidno, da komisija za nadhzor nad stroški, ki jo je do leta 2016 vodil Mes, danes pa ji z njegovim pooblastilom predseduje Jože Petrovič, občasno spreminja tudi odločitve strokovnih služb, ki vodijo posamezne postopke.

Foto: Siol.net

Posamezni dokumenti razkrivajo sume o dogovarjanju za posle z vnaprej izbranim ponudnikom in "konkurenti", ki z vedenjem o pričakovanih cenah poslov oddajajo navidezne ponudbe, za katere vedo, da ne bodo izbrane.

Na več dokumentih je z roko pripisan znesek posla, s katerimi izbranemu ponudniku znižujejo ponujeno ceno. Pod temi navodili je podpisan Mes. Tudi po znižanju cene je izbrani ponudnik zadovoljen, saj cena posla, tako naši viri, še vedno višja od tiste, ki bi jo SŽ dobile s preglednejšim zbiranjem ponudb v širšem krogu ponudnikov.

Foto: Siol.net

Mes je v četrtek to odločno zanikal. Poudaril je, da pričakovano ceno posla določi nabavna služba, in to vedno na podlagi preteklih dobav. "V mojem obdobju smo nabavo centralizirali in močno znižali cene naročil. Samo v obdobju med 2012 in 2015 smo ustvarili sedem milijonov evrov prihrankov. O kakršnihkoli dogovorih med dobavitelji ne vem ničesar. Res pa je, da se včasih zgodi, da je ponudnik zaradi specifičnosti predmeta nabave le eden," je dejal Mes.

Bolj pregledne postopke nabave in njihovo sledljivost naj bi že pred časom od poslovodstva SŽ zahtevali tudi nadzorniki.

Foto: Siol.net

Kdaj konec pakta Mes-Berdajs?

V Mesa je vedno več pogledov uprtih tudi zaradi sindikalne vojne, ki že skoraj mesec dni pretresa SŽ. Čeprav se kot generalni direktor v javnih nastopih ni opredeljeval za nobeno od strani, ni skrivnost, da se je Mes pri vodenju SŽ v pomembni meri opiral na Silva Berdajsa.

Silvo Berdajs Foto: Matjaž Rušt Šlo je za nekakšen neformalni pakt, v katerem je Berdajs Mesu zagotavljal soglasje pomembnega dela sindikatov pri zniževanju števila zaposlenih na SŽ. Po potrebi je za SŽ lobiral tudi v politiki, pri čemer ni zanemarljivo, da je Berdajs tudi član nadzornega sveta SŽ in da obvladuje drugega predstavnika zaposlenih v tem organu Jožeta Pavška.

Mes mu je v zameno dovoljeval številne privilegije, status neformalnega člana poslovodstva, brez katerega ni mogoče sprejeti nobene pomembnejše odločitve, in dominantni položaj v razmerju do preostalih sindikatov.

SŽ-VIT – jedro Berdajsove moči

Prav tako je Berdajsu puščal proste roke pri kadrovanju v družbah, ki veljajo za Berdajsovo bazo: Vleki in tehniki (SŽ-VIT), Železničarskem gradbenem podjetju (SŽ-ŽGP) in Železničarskem invalidskem podjetju (SŽ-ŽIP).

Tako ne preseneča, da so po ugotovitvah strokovnjakov iz nemškega podjetja Transcare največje rezerve pri mogočih prihrankih prav v družbi SŽ-VIT. Vodi jo Dušan Žičkar, ki je od aprila lani v sodni preiskavi zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja pri prodaji obnovljenih lokomotiv v Bosno in Hercegovino. Velja za Berdajsu podrejenega človeka.

Dušan Mes Foto: Ana Kovač Na vpliv Silva Berdajsa na poslovodstvo SŽ nakazujejo številni primeri. Ob reorganizaciji leta 2015 se je skoraj dvesto zaposlenih, predvsem motorovodij in upravljavcev strojev za vzdrževanje prog, iz preostalih podjetij SŽ preselilo pod okrilje družbe SŽ–VIT, ki je nato nove zaposlene tem istim podjetjem dajala v najem. To je v obdobju sanacije okrepilo Berdajsov položaj.

Mes pa je že pred leti podpisal sklep, s katerim je direktorjem vseh odvisnih družb v Skupini SŽ naložil, da morajo gradiva, še preden jih pošljejo poslovodstvu, najprej uskladiti s socialnimi partnerji. "Gre zgolj za gradiva, ki zadevajo racionalizacije in spremembe kolektivnih pogodb," je takrat dejal Mes.

Mož, ki odloča o vsem na SŽ

Posnetek telefonskega pogovora, v katerem Silvo Berdajs odkrito grozi članu sveta delavcev SŽ-Potniški promet Antonu Škrajnarju, bi moral spremeniti dosedanja razmerja moči.

Video: Planet TV

Dokončno je namreč potrdil vso razsežnost vpliva Silva Berdajsa kot moža, ki na železnicah odloča o vsem: od karierne prihodnosti posameznika do drugih zadev. Kar je najpomembneje, številni viri na SŽ, ki so o tem pripravljeni spregovoriti, so nas v zadnjih dneh opozorili, da nikakor ne gre za osamljen primer, ampak prej za običajno prakso njegove vladavine. Berdajs je prejšnji teden za Siol.net zatrdil, da nikomur na SŽ ni grozil.

Čeprav je Mes poudaril, da "noben posameznik ne sme biti nad interesi družbe", se je zdaj dokončno izkazalo, da se na SŽ že več let dogaja prav to.

Je Mes že zamudil trenutek za ukrepanje?

To odpira vprašanje, ali (če sploh) Mes namerava ukrepati. Po naših informacijah to od generalnega direktorja SŽ pričakuje več članov nadzornega sveta. Kot že omenjeno, Bojan Brank za pojasnila ni dosegljiv.

Na SŽ so do zdaj zaradi posnetka in drugih sumov kršitev internih pravil uvedli disciplinske postopke proti šestim zaposlenim. Neuradno je med njimi tudi Berdajs, a se mu, kot je slišati iz neuradnih virov, vsaj za zdaj ni treba bati za službo. Medtem ko interne službe po pojasnilih SŽ "proučujejo dejstva v zvezi z omenjenimi dogodki, na podlagi katerih bo sprejeta odločitev o izvedbi ustreznih pravnih postopkov”, se Mesu za ukrepe morda že izteka čas.

Silvo Berdajs je odkrito grozil članu sveta delavcev SŽ-Potniški promet Antonu Škrajnarju (na fotografiji). Foto: Planet TV

Berdajs, ki se je v skrbno dodelanih javnih nastopih potegnil nazaj in javno večkrat opravičil, je namreč že v petek začel z nabiranjem podpore v seriji delavskih organov, ki si ga imenovali na različne funkcije.

Berdajs po zaupnico za - preživetje

Gre za manever, ki ga je Berdajs uporabil že ob začetku obračuna s Pavličem. Takrat mu je namreč zaupnico izglasoval svet delavcev kapitalsko povezanih družb SŽ, ki ga Berdajs trdno obvladuje.

Če je takrat Berdajs preštel vrste lastnih podpornikov pred napadom na Pavliča, čigar moč v poslovnem sistemu počasi, a vztrajno pojenja, ima novo iskanje zaupnice še en pomembnejši cilj. Berdajs želi z njim pokazati Dušanu Mesu, da za njim stojijo tisoči zaposlenih na SŽ.

Mes je tako vedno bolj stisnjen med kladivo pričakovanj nadzornikov in nakovalo udobnosti dosedanjega sobivanja z Berdajsom.

Njegov položaj bo odvisen od tega, kaj bo storil v prihodnjih tednih. Že zdaj pa je verjetno jasno, kakšna usoda ga čaka, če ne bo storil ničesar. Po skoraj mesecu dni sindikalne vojne namreč postaja jasno, da Mes razmere na SŽ vedno težje obvladuje. Čeprav se sam s tem ne strinja, je že v četrtek pojasnil, da se položaja ne namerava oklepati za vsako ceno. "Če bom izgubil zaupanje lastnikov, bom odstopil sam," je poudaril Mes.