Sodišče ovadilo zdravnico, ki je napisala opravičilo predsedniku delovnega sodišča

Sodniku sodijo zaradi očitkov o zalezovanju njegove nekdanje intimne prijateljice iz Slovenske Bistrice, poroča časnik Večer.

Potem ko je komisija za fakultetna izvedeniška mnenja Medicinske fakultete v Ljubljani v začetku tega leta ocenila, da si je obdolženi zdravstveno dovolj opomogel in da je znova sposoben za sodelovanje v kazenskem postopku, se je pričakovalo, da se bo proces kmalu končno zaključil. A se je po pisanju Večera spet zapletlo. Razpisani naroki so odpadli eden za drugim, ker je moralo mariborsko okrajno sodišče spis poslati na višje sodišče v Mariboru, od tam pa je romal tudi na vrhovno sodišče.

Obramba je to po navedbah Večera dosegla s tem, ko s pravnimi manevri ni več terjala zgolj izločitve sodnice Krajnčeve iz primera, ampak tudi njenega šefa, višjih in celo vrhovnih sodnikov, ki so odločali v njegovem kazenskem, disciplinskem in upravnem postopku. Omerzujev odvetnik Velimir Cugmas si je prizadeval še za prenos pristojnosti na drugo sodišče, zunaj območja mariborskega, a so ga vrhovni sodniki tudi pri tem zavrnili. Ker je pri predlogu vztrajal še naprej, mu je sodnica Krajnčeva na junijski uvodni obravnavi zaradi zavlačevanja postopka prisodila 500 evrov kazni.

Odvetnik po 500 evrih kaznovan še s 1500 evri

Na eni od naslednjih obravnav je po poročanju Večera pokazala še več strogosti. Ker je Cugmas spet predlagal njeno izločitev, ga je kaznovala s 1500 evri. Tisti dan je v sodni dvorani pricurljalo na dan, da je vprašljivo tudi zdravniško potrdilo, na podlagi katerega je sodišče junija za Omerzuja preklicalo kar tri obravnave.

Zdravniško potrdilo je izdala Omerzujeva osebna zdravnica in takrat o njem zapisala, da dva tedna ne bo sposoben za sojenje. Zdaj se zdravnici utegne zgoditi, da bo zaradi izdaje tega potrdila tudi sama pristala na zatožni klopi. Okrajno sodišče v Mariboru je namreč zoper njo sprožilo predkazenski postopek. Zaradi utemeljenega suma, da je izdala lažno zdravniško spričevalo, jo je sodišče kazensko ovadilo tožilstvu, je Večeru potrdila predsednica okrožnega sodišča v Mariboru Alenka Zadravec.

Obdolženi v času slabega zdravja ni bil niti en dan na bolniški

Podlaga za kazensko ovadbo proti zdravnici je ugotovitev sodišča, da obdolženi Omerzu v času, ko ga je zaradi slabega zdravja opravičila iz sojenja, ni bil niti en dan na bolniški. Tudi komisija za fakultetna izvedeniška mnenja na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki je Omerzuja po odredbi sodišča pregledala 18. junija, ni ugotovila, da sodnik za sojenje ne bi bil sposoben.

Zdaj je na potezi mariborsko tožilstvo. Ovadbo bodo preučili in z njo seznanili kriminaliste. Če se bo v preiskavi pokazalo, da je pacientu naklepno pomagala pri izmikanju sojenju, ji bodo sodili zaradi kaznivega dejanja izdaje lažnega zdravniškega potrdila, za kar je predpisana kazen do treh let zapora, kar je več, kot grozi Omerzuju. Za zalezovanje namreč zakonodaja predpisuje kazen do največ dveh let zapora, še piše Večer.