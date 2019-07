Višje sodišče znižalo kazni nekaterim obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik

Višje sodišče v Ljubljani je nekaterim obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik znižalo kazni. Med njimi prvoobtoženemu Draganu Tošiću, ki so mu višji sodniki namesto 16 let in pol prisodili 15 let zapora. Dva izmed obtoženih pa je višje sodišče oprostilo.

Da so višji sodniki Draganu Tošiću, prvoobtoženemu v tej zadevi, in še nekaterim drugim znižali kazni, je bilo jasno že po tem, ko so pred nekaj tedni v pripor dobili sklepe o podaljšanju pripora. Obsodili so jih samo zaradi trgovine s prepovedano drogo, ne pa tudi zaradi hudodelskega združevanja, pišejo Primorske novice.

Za leto dni nižje zaporne kazni

Tošiću so višji sodniki kazen znižali s 16 let in pol zapora na 15 let zapora. Draganu Bjelkašu, ki je bil na prvi stopnji prav tako obsojen na 16 let in pol zapora, so kazen znižali na 14 let zapora, Jakobu Remškarju na deset let zapora (z 11 let in pol), Mirzetu Luceviću na pet let zapora (s šestih let in pol), Suzani Remškar pa na leto zapora (s 13 mesecev zapora).

Kazen so znižali tudi Marku Bubliću, v enem delu so zanj zavrnili obtožbo, nato pa so mu izrekli 15 let in mesec dni zapora (po sojenju na prvi stopnji ga je čakalo 16 let in en mesec zaporne kazni).

Višji sodniki pa so v celoti sledili pritožbama odvetnikov Valterja Abramovića in Tadeja Poljaka. Na ponovljenem sojenju je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani Abramovića obsodil na tri leta zapora, Poljaka pa na pol leta manj. Višji sodniki so oba oprostili.

Senat okrožnega sodišča v kazen ni pravilno vštel časa, preživetega v priporu

Drugi obtoženi so se s svojimi zagovorniki pritožili na odločitev senata o stroških kazenskega postopka. Višji sodniki so jim delno ugodili. Po uradni dolžnosti pa so ugotovili, da senat okrožnega sodišča nekaterim od obsojenih v zaporno kazen ni pravilno vštel časa, ki so ga preživeli v priporu oziroma hišnem priporu. V preostalem delu so pritožbe odvetnikov zavrnili.

Senat okrožnega sodišča je zaradi trgovanja z drogo po ponovnem sojenju obsodil še Petra Khermayerja (na deset let zapora), Miralema Lucevića (na šest let), Boštjana Kopčiča (na štiri leta), Roberta Šabića (na tri leta in osem mesecev zapora) in Đemajlija Manđuko (na tri leta zapora).

Specializirano državno tožilstvo se na prvostopenjsko sodbo ni pritožilo. Tožilki sta v zaključnih besedah na prvi stopnji zahtevali skupno skoraj 125 let zaporne kazni, največ za Tošića, in sicer 19 let in deset mesecev. Zagovorniki so vztrajali, da so njihove stranke nedolžne, obtožbe pa brez podpore jasnih dokazov.

Kot je znano, naj bi vpleteni v zadevo Balkanski bojevnik na veliko trgovali s kokainom in organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja. Drogo naj bi tudi prek južne Afrike tihotapili v Slovenijo in nato Italijo, poleg tega naj bi bili povezani s srbskim narkokraljem Darkom Šarićem.