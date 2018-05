Zaradi razmer v priporu odškodnina še enemu obtoženemu v zadevi Balkanski bojevnik

Foto: STA

Marko Bublić, ki je bil na Povšetovi priprt od prijetja 27. maja 2010 do 24. decembra 2012, skupaj 943 dni, je sicer zaradi neustreznih bivalnih razmer od države zahteval več kot 18 tisoč evrov. Po mnenju sodišča pa je bival v nehumanih razmerah le približno dve tretjini časa, preživetega v priporu.

Poleti je bila temperatura v sobi med 30 in 40 stopinjami Celzija

Poleg tega je po mnenju sodišča najbolj trpel, ko je bil v sobi s še štirimi ali petimi sotrpini in so imeli na razpolago manj osebnega prostora, med drugim poroča današnje Delo. Ko je imel zgolj dobre tri kvadratne metre osebnega prostora in ob upoštevanju, da je imel večino časa največ tri ure prostega izhoda, je bil po mnenju sodišča podvržen nehumanim razmeram prestajanja pripora.

Še toliko bolj je bil nehumanim razmeram podvržen poleti, ko je bila v sobi brez senčil in klimatske naprave temperatura med 30 in 40 stopinjami Celzija. Bublića in njegove sotrpine so motili tudi slab zrak, smrad iz stranišča in zatohlost. Zaradi teh razmer je sodišče Bubliću prisodilo šest tisoč evrov odškodnine s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Država namreč mora poskrbeti, da je oseba zaprta oziroma priprta v razmerah, ki so skladne z njenim človeškim dostojanstvom. Način izvedbe pa naj te osebe ne privede v takšno stisko ali težke razmere, ki presegajo neizogibno raven trpljenja zaprtih ali priprtih, še poroča današnje Delo.

Več tisoč evrov odškodnine dobili tudi drugi obtoženi

Sicer pa so do zdaj poleg Bublića odškodnino od države terjali še trije obtoženi v tej zadevi, ki so bili prav tako nekaj mesecev priprti kot domnevni člani slovenskega dela mednarodne združbe prekupčevalcev z mamili. Pred Bublićem je odškodnino zahteval tudi Jakob Remškar, okrožno sodišče mu je zaradi neustreznih razmer v priporu dosodilo pet tisoč evrov, tudi ta sodba še ni pravnomočna.

Odškodnino pa sta iz istih razlogov dobila Boštjan Kopčič ter Dragan Beljkaš. Kopčič je novembra 2014 z državo sklenil sodno poravnavo in država mu je izplačala 8.190 evrov. Beljkaš, ki je sicer zahteval 77.500 evrov odškodnine, pa je po sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice dobil 12 tisoč evrov.

Okrožno sodišče v Ljubljani je med drugim Bublića, Remškarja in Beljkaša marca letos na ponovljenem sojenju v zadevi Balkanski bojevnik spoznalo za krive kaznivega dejanja neupravičenega prometa z drogami in hudodelskega združevanja. Kopčiča pa je sodni senat spoznal za krivega neupravičenega prometa z drogami ter neupravičene proizvodnje in prometa z drogami.