"Balkanski bojevniki" spoznani za krive

Zgodba se odvija od maja 2010, ko so obtožene aretirali v pravi filmski akciji. Leto pozneje se je začelo sojenje, zaradi izločitve velikega dela dokazov pa je večina lahko odkorakala na prostost. Višje sodišče je prvostopenjsko oprostilno sodbo razveljavilo, novo sojenje se je začelo pred skoraj natanko dvema letoma. Od takrat so na sodišču našteli kar 128 obravnav.

Specializirano tožilstvo je zahtevalo podobno visoke kazni kot na prvem sojenju. Domnevnega vodjo slovenskega dela mednarodnega narkokartela Dragana Tošića bi za zapahe poslalo za 19 let in sedem mesecev.

Jim bodo odredili pripor?

Za šest obtožencev, ki jim grozijo najvišje kazni, je tožilstvo predlagalo pripor do pravnomočnosti sodbe, češ da so begosumni. Sodišče se bo glede predloga opredelilo danes.

Tožilstvo petnajstim obtoženim, in sicer Valterju Abramoviću, Draganu Beljkašu, Petru Khermayerju, Boštjanu Kopčiču, Miralemu Luceviću, Mirzetu Luceviću, Đemajliju Mandjuki, Tadeju Poljaku, Jakobu Remškarju, Suzani Remškar, Draganu Tošiću, Robertu Šabiću, Marku Bubliću, Sandri Udrih in Dejanu Zupanu, očita storitev kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ter sodelovanja v združbi Darka Šarića.

Združba naj bi kokain sama tovorila iz Južne Amerike

Združba naj bi v Južni Ameriki odkupovala kokain in ga na čezoceanskih ladjah prevažala do italijanskih pristanišč ter nato skladiščila v stanovanjih po severni Italiji. Prav zaseg dveh ton kokaina na jahti v Urugvaju oktobra 2009 je preiskovalcem omogočil, da so svojo preiskavo razširili in iskali preprodajalce iz različnih držav.

Na prejšnjem sojenju je sodni senat novembra 2012 za krive spoznal štiri obtožence, ki so delovali v Italiji - Anesa Selmana, Bublića, Udrihovo in Zupana. Preostali so po izločitvi dokazov, pridobljenih v Sloveniji in Srbiji, odkorakali na prostost. V ponovljenem sojenju so se na zatožni klopi ob prvič oproščenih znašli tudi Bublić, Zupan in Udrihova, ki jim tokrat specializirano tožilstvo očita še hudodelsko združevanje, za kar prvič niso bili obsojeni. Selman je pobegnil v BiH.