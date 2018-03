Kartoteka - oddaja o zločinih, ki so spremenili Slovenijo

Na Planet TV predstavljamo serijo desetih dokumentarnih oddaj o posameznih primerih prekrškov, zločinov in kriminalnih dejanj, ki so s svojo vsebino spremenili Slovenijo. Oddaja Kartoteka bo na sporedu ob petkih ob 21.00, prvič 23. marca.

Na Planet TV bomo v petek, 23. marca, prvič predvajali Kartoteko - niz desetih oddaj, v katerih bomo obravnavali posamezne primere kriminalnih dejanj v Sloveniji. Poudarek je na prekrških, zločinih in primerih, ki so s svojo vsebino spremenili ustroj Slovenije, kar pomeni, da so spremenili naše dojemanje, obnašanje, način raziskovanja, ali pa spremenili celo dejansko zakonodajo.

Format oddaje je dokumentarne narave, vključuje pa izjave udeležencev, preiskovalcev, novinarjev in ostalih, ki so se z zgodbo ukvarjali in jo spremljali. Oddaja bo poleg arhivskih posnetkov ponudila grafične rekonstrukcije ter igrane prizore. Kartoteka se bo v seriji oddaj posvetila desetim tematikam, prva med njimi pa bodo umori policistov na dolžnosti. Prvo temo bomo lahko spremljali že v petek, 23. marca, ob 21.00 na Planet TV.

"Takšne oddaje pri nas v takšni obliki še ni bilo," pravi urednik informativnega programa Blaž Jarc. "V Sloveniji imamo presenetljivo veliko število krutih umorov, neverjetnih zgodb, ki jih bomo v Kartoteki predstavili v povsem drugačni luči, z rekonstrukcijami dejanskih dogodkov, nikoli prej objavljenimi pogovori z morilci in še več."

